Polyester Elyaf İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Devam Ediyor

Ülke İthalatında Yapılan Değerlendirme

Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli polyester elyaf ürünleri için uygulanan dampinge karşı önlemlerin devam edeceği açıklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, bu ürünlerin ithalatında önlem uygulaması devam edecek.

Soruşturma Sonuçları

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlandığında, söz konusu ürünlerin ithalatında önlemler kaldırıldığında damping ve zararın devam edeceği veya yeniden oluşabileceği belirlenmiştir. Bu çerçevede, Çin menşeli polyester elyaf ürünleri için kilogram başına 0,21 dolar, Endonezya ve Güney Kore menşeli ürünler için ise CIF bedelinin %6,2 ila %12'si oranında önlemler uygulanacaktır.

Yeni Gözetim Uygulaması

Ayrıca, Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu tebliğ doğrultusunda, plastik ve mamülleri içerisinde yer alan "Diğerleri (yalnızca rezistans telleri döşeli ve terminal pimleri bulunan soket/semer tipli polietilen ek parçalar)" ürünlerinin ithalatında yeni bir gözetim uygulaması başlatılacak. Ürün için birim gümrük değeri kilogram başına 10 dolar olarak belirlenmiştir ve ithalat işlemleri, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile gerçekleştirilmelidir.

Tebliğin 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.