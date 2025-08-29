DOLAR
Power Fabric SDN. BHD. hakkında 'yeni ihracatçı' soruşturması — sentetik mensucat

İthalatta Haksız Rekabeti Kurulu, Malezya menşeli Power Fabric SDN. BHD. için sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatında yeni ihracatçı incelemesi başlattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 08:30
Kurul kararı ve soruşturma kapsamı

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) ithalatı kapsamında Malezya menşeli Power Fabric SDN. BHD. adlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre başvuru, ilgili ürünün dampinge yönelik tedbirlerinin gözden geçirilmesi talebiyle yapılmıştı.

İlk incelemede, firmanın dampinge karşı vergiye konu malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bulguya ulaşılamadığı belirlendi. Ayrıca firmaya ait söz konusu eşyanın soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç edilmediği ve firmanın Türkiye'ye ilk ihracatını bu yılın nisan ayında başlattığı tespit edildi.

Bu bulgular doğrultusunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, anılan ürünün ithalatına ilişkin Power Fabric SDN. BHD. hakkında yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının açılmasına karar verdi.

