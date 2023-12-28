Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeler! Pasaport, kimlik, ehliyet ve araç tescil ücretleri zamlandı

2024 yılında geçerli olmak üzere Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz akşam yeni asgari ücreti 17002 TL olarak belirtti. Yapılan açıklamadan sonra gece yarısı itibariyle yeni zamlar Resmi Gazete'de yerini aldı. Yeni yıl itibarıyla birçok kalemde yapılan zamlar belirtildi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli, sürücü belgeleri, aile cüzdanı bedeli, pasaport bedeli, kayıp nedeniyle kimlik kartı bedeli, araç tescil belgesi, ikamet izni bedeli gibi değerli kağıt ödemelerine yapılan ücretler zamlandı.

Yapılan zamlarda aile cüzdanı bedeli 705 TL'ye çıkartıldı. Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri 990 lira, noter bedeli 87 lira, pasaport bedeli 709 liraya yükselirken ikamet izni bedeli 565 lira, motorlu araç tescil belgesi ise 885 TL'ye çıktı. Yeni zamlı ödemelerin 1 Ocak itibari ile uygulamaya başlayacağı belirtildi.





YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI ARTIŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayının son haftasında resmi gazete'de yayınlanan tebliğlerde yeni yılda vergi ve harçlarda düzenleme yapılacağı belirtilmişti. O dönem açıklanan yeniden değerlendirme oranı kapsamında 2024 yılı başında %58,46 zam uygulanacağı belirlenmişti. Resmi gazete'nin 28 Aralık 2023 tarihli mükerrer sayısında bazı değerli kağıtlardan alınacak ücretlerin yeniden değerlendirme oranı baz alınarak değiştirildiği bildirildi. 1 Ocak 2024'te uygulamaya geçecek karara göre yapılan zam kapsamındaki ödemeler yükseltildi. İşte uygulamaya geçecek karara göre 1 Ocak itibari ile değerli kağıtların yeni düzenlenen rakamları

Noter kağıdı ve beyanname 55 TL’den 87 TL’ye,

Protesto ve resen senetler 110 TL’den 174 TL’ye

Pasaportlar 501 TL’den 790 TL‘ye

Kimlik kartları 83 TL’den 130 TL’ye,

Sürücü belgeleri 624 TL’den 990 TL‘ye,

Banka çeklerinde her bir yaprak 33 TL’den 55 TL‘ye yükseltildi.