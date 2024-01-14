Ekmek fiyatları ceplere ateş aldırdı! O ilde ekmeğe okkalı zam: Fiyatı gören ekmeği bırakıyor

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız zam olayları yeni yılda da peşimizi bırakmıyor. Yine her gün yeni bir zam haberi ile güne gözlerimizi açıyoruz. Bu kez o ilimizden gelen zam haberi vatandaşı şok etti. İşte detaylar…

Ekmek fiyatları ceplere ateş aldırdı! O ilde ekmeğe okkalı zam: Fiyatı gören ekmeği bırakıyor
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Yen yıla girdik ama zamlar hala dur durak bilmeden son hız devam ediyor. Son zam o şehrimizden geldi. Detaylar haberimizde…

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YENİ FİYATI GÖRENLER EKMEK ALMAKTAN VAZGEÇİYOR: BİR İLDE DAHA EKMEĞE ZAM GELDİ

Ankara'da halk ekmeğinin fiyatı artmaya başlıyor. 250 gramı 5 lira olan halk ekmeğinin fiyatı 6,5 liraya yükseldi.

Ankara'da 1 Ocak'ta 210 gram ekmeğin fiyatını 8 liraya çıkarmasının ardından Halk Ekmek de 5 liradan satılan 250 gram ekmeğin fiyatını bugünden itibaren 6,5 liraya çıkaracak.

Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, maliyetlerin caydırıcı fiyatlara yükseldiği vurgulanarak, “Piyasadaki artış sebebiyle Halk Ekmek’te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir” denildi.

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