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Ekmek fiyatları ceplere ateş aldırdı! O ilde ekmeğe okkalı zam: Fiyatı gören ekmeği bırakıyor

Ekmek fiyatları ceplere ateş aldırdı! O ilde ekmeğe okkalı zam: Fiyatı gören ekmeği bırakıyor Geçtiğimiz yıl yaşadığımız zam olayları yeni yılda da peşimizi bırakmıyor. Yine her gün yeni bir zam haberi ile güne gözlerimizi açıyoruz. Bu kez o ilimizden gelen zam haberi vatandaşı şok etti. İşte detaylar…