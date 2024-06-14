PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

Her bir çocuk için ayrı ayrı belirlenen yardım miktarları şöyle dağıtılıyor: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci için 400 TL ve üçüncü veya daha sonraki çocuklar için 600 TL. Bu yardımların toplamı, en fazla 1.300 TL’ye ulaşabiliyor.





YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yardım programından yararlanabilmek için belirli kriterler mevcut:

• Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

• Çocuğun doğum tarihi 2015 ya da sonrası olmalıdır.

• Bebeğin yaşamakta olduğu ve resmi kayıtlara geçmiş olması gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yardım talebinde bulunacak annelerin ilk adım olarak çocuklarının resmi nüfus kaydını kontrol etmeleri gerekiyor. Sonrasında, e-devlet sistemi üzerinden ya da ilgili sosyal yardım vakıfları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.

PTT ÜZERİNDEN NAKİT YARDIMI

Yardım başvurusu kabul edilen anneler, PTT şubelerinden nakit yardımlarını teslim alabilirler. Bu finansal destek, annelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir kolaylık sağlayacak.