Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,76 1,48%
EURO
35,06 0,41%
ALTIN
2.447,67 2,88%

PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

Türkiye genelindeki ailelere sevinç kaynağı olacak bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anneleri desteklemek amacıyla bir kerelik mali yardım programını açıkladı. Bu özel program dahilinde, annelere tek seferlik 1.300 TL’lik bir nakit yardım sağlanacak.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 20:47
PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

Her bir çocuk için ayrı ayrı belirlenen yardım miktarları şöyle dağıtılıyor: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci için 400 TL ve üçüncü veya daha sonraki çocuklar için 600 TL. Bu yardımların toplamı, en fazla 1.300 TL’ye ulaşabiliyor.

NAKİT YARDIMI

YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yardım programından yararlanabilmek için belirli kriterler mevcut:

• Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

• Çocuğun doğum tarihi 2015 ya da sonrası olmalıdır.

• Bebeğin yaşamakta olduğu ve resmi kayıtlara geçmiş olması gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yardım talebinde bulunacak annelerin ilk adım olarak çocuklarının resmi nüfus kaydını kontrol etmeleri gerekiyor. Sonrasında, e-devlet sistemi üzerinden ya da ilgili sosyal yardım vakıfları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.

PTT ÜZERİNDEN NAKİT YARDIMI

Yardım başvurusu kabul edilen anneler, PTT şubelerinden nakit yardımlarını teslim alabilirler. Bu finansal destek, annelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir kolaylık sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

Depoyu fullemeyen ah vah edecek! Akaryakıta bayram zammı erken geliyor!

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kia o modelde fiyatları yarıya çekti! Herkesi araç sahibi yapacak kampanya

SGK'dan annelere 11 bin 317 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

PTT tek seferlik bayram yardımı yapacak! 1.300 TL ödeme bir şartla hesapta

İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

Elinde bundan olup satan eyvah diyecek! Selçuk Geçer büyük zararı açıkladı

Milyonlarca emekli kahrolacak! Bayram öncesi tamamen yasaklandı

Yok artık dedirtecek tutar! Hemen bakın kredi limitiniz 223.500 TL oldu

Bankadan bayram ayı kıyağı! 500 TL ödeme şipşak gelecek

Acil nakit arayanlara 10.000 TL destek! Yapı Kredi 3 gün içinde başvurana ödeyecek

Tapusu olanlar dikkat! Artık o şart aranmayacak

Depoyu fullemeyen ah vah edecek! Akaryakıta bayram zammı erken geliyor!

Fatura derdinizi Akbank ortadan kaldıracak! Faturayı getir ödemeyi kap