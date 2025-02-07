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Putin, Rus Hükümetine Enflasyonu Düşürme Emri Verdi

Putin, 2025 yılına kadar Rusya'nın enflasyonunu düşürmek için hükümete talimat verdi. Ekonomik büyüme için yeni stratejiler gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:06
Putin, Rus Hükümetine Enflasyonu Düşürme Emri Verdi

Putin, Rus Hükümetine Enflasyonu Düşürme Emri Verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki enflasyon oranının önemli zorluklar yarattığını belirterek, Rus hükümetine 2025 yılı için enflasyonu düşürme talimatı verdi.

Putin, başkent Moskova’da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, Rus ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ekonominin yapısal değişim gerektirdiğine dikkat çeken Putin, "Rusya'nın tüm bölgelerinde yeni fabrikalar ve iş olanaklarının yaratılması gerekiyor. Bu tesislerin tümü, modern yönetim ilkelerine ve yeni teknolojik temellere dayanmalıdır." dedi.

Devlet Başkanı, yapay zeka ve robotik teknolojilerin daha etkin bir şekilde kullanılmasına vurgu yaparak, "Her yerden en iyisini almanız ve bu temelde iş gücü verimliliğini artırmanız gerekiyor. Bu bizim için önemli bir meydan okumadır." ifadesini kullandı.

Rusya'daki yıllık enflasyonun yüzde 10 seviyelerine yaklaştığını belirten Putin, "Bu durum büyük zorluklara sebep oluyor. Büyümenin dengeli olabilmesi için gereken her şeyi yapmalıyız. 2025’teki göreviniz, dengeli bir büyüme yoluna girerek enflasyonu düşürmektir," şeklinde konuştu.

Putin ayrıca, Rus ekonomisinin 2024 yılında yüzde 4,1 oranında büyüyerek beklentileri aştığına dair müjdeyi de verdi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle Ekim 2024te politika faizini 200 baz puan artışla %21’e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

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