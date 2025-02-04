Ramazan'da Kırmızı Et Fiyatları Artmayacak

Ramazan'da Kırmızı Et Fiyatlarında Sabitlik Bekleniyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını ve anormal fiyat artışlarının söz konusu olmayacağını bildirdi.

Talep Artışı ve Fiyatlar

Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Ramazan ayı ve sonrası, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemlerdir. Bu gibi dönemlerde kırmızı et fiyatlarının artma potansiyeli bulunmakta. Ancak Ramazan ayında talebin artmasının fiyatlar üzerinde büyük bir etki yaratmayacağı kanaatindeyiz."

Önleyici Önlemler

Hacıince, bu süreçte oluşabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçmek için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının önemine vurgu yaptı.

İthalat ve Yerli Üretim

Et ve Süt Kurumu'nun, 40 bin baş kesimlik sığırın ithal edilerek Ramazan öncesi piyasaya sürüleceğini hatırlatan Hacıince, "Bu planlamanın piyasa üzerinde ve özellikle tüketicide olumlu etki oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli Hayvan Stoku Yeterli

Geçtiğimiz yıl ithal edilen besilik sığırların Ramazan ayında kesim olgunluğuna ulaşabileceğini belirten Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunarak, bu dönemde yeterli miktarda yerli hayvan bulunduğunu da ekledi.

Bütün bu veriler ışığında, UKON olarak sektörün tüm alanlarındaki ihtiyaç miktarları ve üretim imkanlarının değerlendirildiğinde, Ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağına ve fiyat artışı beklenmediğine dikkat çekti.