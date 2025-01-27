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Reel Kesim Güven Endeksi Ocakta Artış Gösterdi

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:46
Reel Kesim Güven Endeksi Ocakta Artış Gösterdi

Reel Kesim Güven Endeksi Ocakta Artış Gösterdi

Reel Kesim Güven Endeksi, ocak ayı itibarıyla 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni duyurdu.

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, 1745 imalat sanayi iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edildi. Ocak ayındaki artış, endeksi oluşturan anket sorularındaki bazı parametrelerin olumlu seyrettiğini gösteriyor. Ancak mevsimsellikten arındırıldığında gerçek kesim güven endeksi, 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesine düştü.

Endisi oluşturan ankete ait yayılma endekslerine bakıldığında, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 ay içindeki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarı gibi göstergeler, endeksi yukarı yönlü etkilerken; geçmiş 3 aya yönelik sipariş ve istihdam beklentileri ise aşağı yönlü etki yarattı.

Son 3 ay içinde üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenlerin oranında artış gözlemlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mamul mal stoklarının ise üstünde olduğunu belirtenler arasında zayıflama yaşandı.

Gelecek 3 ay içinde üretim ve sipariş miktarında artış bekleyenlerin sayısında da bir artış yaşandı. Ancak istihdama dair artış beklentileri azalış eğilimine dönerek, önümüzdeki 12 ay içerisinde sabit sermaye yatırımlarında artış beklentisi güçlendi.

Öte yandan, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, %41,2 seviyesine geriledi. Ortalama birim maliyetlerin artacağını bekleyenlerin sayısında da artış mevcutken, gelecek 3 ay içerisindeki fiyat artışı beklentileri de güçlendi.

İş yerlerinin %52,9'u, üretimlerini kısıtlayan herhangi bir faktör bulunmadığını belirtirken, %14,6'sı talep yetersizliğinin en büyük engel olduğunu ifade etti. Talep yetersizliğini, iş gücü eksikliği ve ham madde yetersizliği takip etti.

Genel gidişat konusunda daha kötümser görüş bildirenlerin sayısındaki artış, sektördeki olumsuz iyimserlikten dolayı güçlenmeye devam etti.

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