Rekabet Kurulu Bonus Sözleşmeleri İncelemesini Tamamladı

Rekabet Kurulu, Bonus Sözleşmeleri Hakkındaki İncelemesini Sonuçlandırdı

Rekabet Kurulu, Türkiye Garanti Bankası AŞ tarafından yapılan "Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı" sözleşmeleri ile eklerine yönelik incelemesini tamamladı. Kurum, web sitesinden bu konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İnceleme ve Sonuçlar

Açıklamaya göre, özellikle program işleticisi olarak Alternatif Bank AŞ, Denizbank AŞ, ICBC Turkey Bank AŞ, ING Bank AŞ, Şekerbank Türk AŞ, Türk Ekonomi Bankası AŞ ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ile yapılan Bonus Sözleşmeleri üzerine belirli kararlar alındı.

Bireysel Muafiyet Durumu

Rekabet Kurulu, Bonus Sözleşmeleri'nin mevcut haliyle bireysel muafiyetten yararlanamayacağını belirtti. Üye iş yerlerine birden fazla banka ya da ödeme kuruluşunun aynı anda POS sunamaması ve Bonus programına üye olan bankaların başka bir ortak markalı kart programına dahil olamaması gibi hükümlerin bireysel muafiyetten yararlanabileceğine hükmedildi.

Sözleşme Hükümleri ve Revizyon Gereksinimleri

Kurul, bazı hükümlerin rekabeti aşırı şekilde kısıtladığını belirleyerek, bu hükümlerin sözleşmelerden kaldırılması gerektiğine karar verdi. Örneğin, Bonus Programı'na üye bir iş yerinin, üyelik sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay boyunca başka bankalarla görüşememesi durumu makul bulunmadı.

Önemli Değişiklikler ve Zaman Çerçevesi

Bonus programına dahil olan bankaların programdan çıkması halinde, bonus özelliği taşıyan kartların değiştirilme süresinin 9 aya uzatılması gerektiği ve bu sürede ilgili kartların taksitli işlemlere kapalı tutulacağına karar verildi.

Sonuç ve Uygulamalar

Ayrıca, bankaların müşterilerini hedef alarak kampanya düzenlemelerinin yasaklanması ve Bonus Programı çerçevesinde diğer kart/sadakat uygulamalarına göre daha az ödül kazandırdığına dair ifadelerin engellenmesi gibi hükümlerin sözleşmelerden kaldırılması gerektiği belirtildi.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, Bonus Sözleşmeleri'nin en geç 9 ay içinde tadil edilmesi veya işbirliğinin sonlandırılması gerekiyorken, aksi takdirde hukuki yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı. Şunu da hatırlatmakta fayda var; alınan kararlar, soruşturma açılan teşebbüslerin kesinlikle ihlal ettiği anlamına gelmiyor.