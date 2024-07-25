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Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, çeşitli devralma işlemlerini onaylayarak piyasalardaki hakimiyetin yeniden şekillenmesine katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:24
Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma Onayları

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, son yaptığı duyuruda birçok devralma işlemine onay vererek dikkat çekti.

Önemli Devralma Onayları

Hempel Fonden ve SeaCoat Investments S.a.r.l. İş Birliği

Kurul, Hempel Fonden'ın sahip olduğu Hempel A/S'nin kontrolünün SeaCoat Investments S.a.r.l. aracılığıyla CVC Capital Partners plc ve iştirakleri tarafından devralınmasına izin verdi.Vilsan Veteriner İlaçları'nın Hasvet Medikal'e Devri

Vilsan Veteriner İlaçları Ticaret ve Sanayi AŞ'nin hisseleri, Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması onaylandı.

Atrion Corporation'ın Kontrolü Alpha Medical'e Geçiyor

Atrion Corporation'ın tek kontrolü, Alpha Medical Merger Sub, Inc. aracılığıyla Nordson Corporation tarafından devralınmasına izin verildi.BaxEnergy’nin Yokogawa’ya Geçişi

BaxEnergy GmbH'nin tek kontrolü, Yokogawa Electric Corporation tarafından devralınması uygun bulundu.

Sportive'nin Marka Mağazacılık’a Devri

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sahip olduğu Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ'nin ortak kontrolü Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralındı.URUS Group’un Pon ve CVC’ye geçişi

URUS Group LP'nin ortak kontrolü, Pon Holdings B.V. ve CVC Capital Partners plc tarafından devralınmasına onay verildi.Croma Pharma’nın Custos’a Devri

Croma Pharma GmbH üzerindeki ortak kontrol, NonNomen GmbH ve OLIN Holding GmbH ile ARGUS Vermögensverwaltung GmbH & Co KG aracılığıyla dolaylı olarak Custos Privatstiftung tarafından devralınmasına izin verildi.Dragon LNG Group’un Shell ve VTTI’ye Geçişi

Dragon LNG Group Limited'in Shell Plc ve Ancala (Scot) LP'nin ortak kontrolünden, Shell Plc ve VTTI B.V. nin ortak kontrolüne geçişine izin verildi.Priority Software’ın Blackstone’a Devri

Priority Software Solutions Ltd.nin hisselerinin çoğunluğu ve tek kontrolü, Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Blackstone Inc. tarafından devralınmasına onay verildi.VMware’nin Broadcom’a Geçişi

Son olarak, VMware, Inc.in tek kontrolünün Broadcom Inc. tarafından devralınması onaylandı.

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