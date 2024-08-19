Rekabet Kurulu'ndan Tetra Grubuna Rekor Ceza

Rekabet Kurulu, gıda ambalajlama alanında faaliyet gösteren Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Tetra Laval'a 130,9 milyon lira tutarında idari para cezası verdi.

Soruşturma Sonuçlandı

Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinde paylaştığı açıklamada, söz konusu şirketlerin oluşturduğu ekonomik bütünlük üzerindeki soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Hakim Durum İhlali Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde, Tetra Pak ve Tetra Laval'ın, "aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı" ile "aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı" pazarlarında hakim durumda olduğu belirlendi.

Cezanın Getirdiği Yükümlülükler

Bu nedenle, Rekabet Kurulu, Tetra Pak ve Tetra Laval'a toplamda 130 milyon 889 bin 523 lira para cezası kesmiştir. Ayrıca, şirketlerin belirtilen marka ve tasarım haklarından vazgeçmeleri ve 3D marka başvurularını geri çekmeleri için 30 gün süre tanınmıştır.