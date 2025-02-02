Roketsan, Balistik Füze Alanında Hedeflerini Büyütüyor

Roketsan, Balistik Füze Kapasitesini Artırmayı Amaçlıyor

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 2024 yılı hedefleri doğrultusunda balistik füze alanında ülkemizin global anlamda daha önde olacağını ifade etti. Antalya'da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan İkinci, döviz bazında %30'un üzerinde bir büyüme yakaladıklarını belirtti.

Türk Savunma Sanayi İhracatında Rekor Başarı

İkinci, Türk savunma sanayi ihracatında 2024 yılı için 7 milyar doları aşmayı hedeflediklerini, Roketsan'ın ise bu başarıda önemli rol oynadığını dile getirdi. İkinci, "Roketsan'ın ürün portföyü, sahadaki başarılarımızla orantılı olarak ihracat potansiyelini de hızla artırıyor" dedi.

Asya Pasifik Pazarında Fırsatlar

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının hızla arttığını vurgulayan İkinci, Asya Pasifik bölgesinin en hızlı büyüyen pazarları arasında yer aldığını söyledi. Çok yakında büyük sözleşmelerin müjdelenmesi bekleniyor.

Çelik Kubbe: Entegre Hava Savunma Sistemi

Çelik Kubbe projesinin detaylarına da değinen İkinci, projede TÜBİTAK, ASELSAN ve MKE ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. Roketsan'ın vurucu gücü ile destekleyeceği bu entegre hava savunma sisteminin, yapay zeka ile güçlendirileceğini belirtti.

Uzun Menzilli Seyir Füzeleri Üzerinde Çalışmalar

Roketsan'ın balistik füze alanındaki çalışmalarından bahseden İkinci, en son geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesi için menzil artırma çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

İkinci, "TAYFUN projesinin seri üretiminde de çalışmalar sürüyor. Ülkemizin balistik füze alanında dünya genelinde rekor kıracağı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.