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Rusya 2023'te 3,5 Trilyon Ruble Açık Verdi

Rusya, 2023 bütçesini 3,49 trilyon ruble açıkla kapattı. Ana neden, artan askeri harcamalar olarak gösteriliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:16
Rusya 2023'te 3,5 Trilyon Ruble Açık Verdi

Rusya Bütçesi Geçtiğimiz Yıl Rekor Açık Verdi

Rusya Maliye Bakanlığı, ülke bütçesinin geçen yıl 3,49 trilyon ruble (yaklaşık 34,5 milyar dolar) açık verdiğini duyurdu. Bu açıklama, Rusya'nın ekonomik zorlukları ile mücadele eden mali durumunu gözler önüne seriyor.

Bütçe Gelirleri ve Giderleri

Yapılan yazılı açıklamada, bütçe gelirlerinin 2023’e göre yüzde 26 artarak 36,7 trilyon rubleye ulaştığı belirtildi. Öte yandan, bütçe giderlerinin ise yüzde 24,2 artarak 40,19 trilyon ruble seviyesine çıktığı ifade edildi. Sonuç olarak, bütçe yılı 3,49 trilyon ruble açıkla tamamlandı.

2024 İçin Tahminler

Rus hükümetinin bütçe giderlerinin bu yıl 41 trilyon rubleyi geçmesi bekleniyor. 2023'te ise Rusya'nın bütçesi 3,24 trilyon ruble açık vermişti.

Askeri Harcamaların Etkisi

Uzmanlar, dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri olan Rusya’nın bütçe açığının ana nedeninin Ukrayna savaşı nedeniyle artan askeri harcamalar olduğunu vurgulamaktadır.

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