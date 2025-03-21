Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 21'de Sabit Tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel bir şekilde yüzde 21 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı. Banka tarafından yapılan detaylı açıklamada, enflasyonist baskının son dönemlerde azalmış olmasına rağmen hâlâ yüksek seyredeceği vurgulandı.

Açıklamada, iç talepteki büyümenin, mal ve hizmet arzındaki genişlemeyi önemli ölçüde geride bıraktığına dikkat çekildi. Ayrıca, kredi faaliyetlerindeki soğumanın belirgin hale geldiği ancak tüketici harcamalarının yüksek kaldığı ifade edildi.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve kredilerdeki soğumanın, enflasyon hedefi olan %4'e 2026 yılı itibarıyla ulaşılmasını mümkün kılmaya yönelik olduğu belirtildi. Bu bağlamda, sıkı parasal politikanın devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı almıştır" ifadesine yer verildi. Ayrıca, enflasyonist baskılar kontrol altına alınmazsa, gelecek toplantılarda politika faizinin arttırılması konusunun değerlendirileceği vurgulandı.

Analistler de bu durumu önceden tahmin etmekteydi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde banka, politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı. 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar faiz oranı yüzde 16'da tutulurken, 2024 yılında ardı ardına dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Son olarak, banka 25 Ekim 2024 tarihinde 200 baz puan artırarak politika faizini yüzde 21'e yükseltmişti. Ülkede yıllık enflasyon %10 civarında seyrederken, banka bu oranı %4 seviyesine düşürmeyi hedefliyor. Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların, ülkedeki enflasyonu olumsuz etkilediğine inanıyor.