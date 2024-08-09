Rusya'nın Doğal Gaz Sevkiyatı Suca'dan Devam Ediyor

Rusya’nın Gaz Sevkiyatı Suca üzerinden Devam Ediyor

Rus enerji devi Gazprom, Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile süren çatışmalara rağmen doğal gaz sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.

Bugün 38,5 Milyon Metreküp Doğal Gaz Sevk Edilecek

Gazprom'un yaptığı açıklamalara göre, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya toplamda 38,5 milyon metreküp doğal gaz sevk edilecektir. Bu sevkiyat, Suca’daki ölçüm istasyonundan gerçekleştirilecektir.

Sohranivka İstasyonu Sevkiyatına Ara Verildi

Ayrıca, Suca bölgesindeki Sohranivka doğal gaz istasyonundan yapılacak sevkiyat, Ukrayna tarafının aldığı bir karar doğrultusunda askıya alınmıştır.

Çatışmaların Başlangıcı

Bu bölgedeki çatışmalar, 7 Ağustos 2023 tarihinde Rusya ile Ukrayna arasında başlamıştı. Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasındaki sevkiyatı durdurmuş, bu sebeple gaz sevkiyatı yalnızca Suca noktasından devam etmektedir.

Günlük Gaz Sevkiyatı ve Piyasa Etkisi

Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Bu gelişmeler, Avrupa'da özellikle Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de fiyat artışlarına neden olmuştur. Eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, bu yılın rekor seviyesi olan 40 avrodan kapandı.