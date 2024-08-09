Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Rusya'nın Doğal Gaz Sevkiyatı Suca'dan Devam Ediyor

Suca'daki çatışmalara rağmen Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:25
Rusya'nın Doğal Gaz Sevkiyatı Suca'dan Devam Ediyor

Rusya’nın Gaz Sevkiyatı Suca üzerinden Devam Ediyor

Rus enerji devi Gazprom, Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile süren çatışmalara rağmen doğal gaz sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.

Bugün 38,5 Milyon Metreküp Doğal Gaz Sevk Edilecek

Gazprom'un yaptığı açıklamalara göre, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya toplamda 38,5 milyon metreküp doğal gaz sevk edilecektir. Bu sevkiyat, Suca’daki ölçüm istasyonundan gerçekleştirilecektir.

Sohranivka İstasyonu Sevkiyatına Ara Verildi

Ayrıca, Suca bölgesindeki Sohranivka doğal gaz istasyonundan yapılacak sevkiyat, Ukrayna tarafının aldığı bir karar doğrultusunda askıya alınmıştır.

Çatışmaların Başlangıcı

Bu bölgedeki çatışmalar, 7 Ağustos 2023 tarihinde Rusya ile Ukrayna arasında başlamıştı. Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasındaki sevkiyatı durdurmuş, bu sebeple gaz sevkiyatı yalnızca Suca noktasından devam etmektedir.

Günlük Gaz Sevkiyatı ve Piyasa Etkisi

Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Bu gelişmeler, Avrupa'da özellikle Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de fiyat artışlarına neden olmuştur. Eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, bu yılın rekor seviyesi olan 40 avrodan kapandı.

İLGİLİ HABERLER

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı