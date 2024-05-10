Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,24 -0,05%
EURO
34,78 -0,17%
ALTIN
2.443,19 0,95%

S&P, Türkiye analizini paylaştı: “Dolar 43 liraya çıkacak”

S&P Global, bugün (10 Mayıs) Türk bankaları ile ilgili analiz notunu paylaştı. Yapılan analize göre, ekonomide meydana gelecek kademeli dengelenme ile birlikte, Türk bankalarındaki dengesizliklerin de terse dönmesi bekleniyor. Paylaşılan notta, 2025 sonunda doların 43 lira olacağı da belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 18:09
S&P, Türkiye analizini paylaştı: “Dolar 43 liraya çıkacak”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türk bankaları ile ilgili analiz notunu paylaştı. Analiz notunda, ekonomideki kademeli dengelenmeyle birlikte Türk bankalarındaki dengesizliklerin de terse dönmesinin beklediği ifade edildi. Notta Türkiye’nin para politikasının bir süre daha sıkı bir şekilde tutulacağına ve bu nedenle bankaların aktif kalitesine olumsuz bir etkinin söz konusu olabileceğine de değinildi.

Diğer yandan Türk lirasına olan güven eksikliğinin, bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceği ihtimaline de yer verildi. Nominal kredi büyüme hızının ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde yüzde 40'lara doğru yavaşlayacağı ve bu durumun reel ekonomide daralmaya neden olabileceği de notta yer aldı.

S&P Global'in tahminlerine göre, önümüzdeki iki yılda ekonominin yavaşlaması ihtimali de öngörülüyor. Reel GSYH büyüme hızının 2022-2023 dönemindeki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine gerileyeceği de tahminler arasında yer alıyor.

Tüm bunlarla birlikte Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P)’un notunda, doların 2025’in sonunda 43 TL’ye çıkması da öngörülmekte.

İLGİLİ HABERLER

1992 yılı ve sonrasında doğanlara müjde! Merkez Bankası memur alımı başlatıldı

Lise, ön lisans, lisans mezunu THY kabin memuru alımı! En az 40 bin TL maaş ile

KPSS puan şartını sağlayan yaşadı! Üniversiteye büro personeli, kütüphaneci, güvenlik alınacak

Mevduat balonu patladı! Nerde 10 bin, 20 binler: Çöküş dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

1992 yılı ve sonrasında doğanlara müjde! Merkez Bankası memur alımı başlatıldı

Cebinde 95 bin TL'si olan müstakil ev sahibi olacak! Devlet destekli ev fırsatı

Sabah uyanır uyanmaz 5 tane kuru üzüm yemek o hastalıkların kökünü kazıyor!

Mevduat balonu patladı! Nerde 10 bin, 20 binler: Çöküş dönemi başladı

Dolar biriktiren karalar bağlayacak! Dolar kurunda üzen gelişme

KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

Lise, ön lisans, lisans mezunu THY kabin memuru alımı! En az 40 bin TL maaş ile

Tapu ve Kadastro KPSS şartsız memur alımını başlattı! Yüksek maaş fırsatıyla başvurular açıldı

Son Dakika! Emekli maaşlarına zam tarihi değişti Haziran da En düşük maaş 13 bin lira ödenecek

KPSS puan şartını sağlayan yaşadı! Üniversiteye büro personeli, kütüphaneci, güvenlik alınacak

Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

Resmi Gazete de gece onayı! Kamu Kurumları 57 bin personel alıyor: İşte şartlar ve pozisyonlar!