S&P, Türkiye analizini paylaştı: “Dolar 43 liraya çıkacak”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türk bankaları ile ilgili analiz notunu paylaştı. Analiz notunda, ekonomideki kademeli dengelenmeyle birlikte Türk bankalarındaki dengesizliklerin de terse dönmesinin beklediği ifade edildi. Notta Türkiye’nin para politikasının bir süre daha sıkı bir şekilde tutulacağına ve bu nedenle bankaların aktif kalitesine olumsuz bir etkinin söz konusu olabileceğine de değinildi.

Diğer yandan Türk lirasına olan güven eksikliğinin, bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceği ihtimaline de yer verildi. Nominal kredi büyüme hızının ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde yüzde 40'lara doğru yavaşlayacağı ve bu durumun reel ekonomide daralmaya neden olabileceği de notta yer aldı.

S&P Global'in tahminlerine göre, önümüzdeki iki yılda ekonominin yavaşlaması ihtimali de öngörülüyor. Reel GSYH büyüme hızının 2022-2023 dönemindeki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine gerileyeceği de tahminler arasında yer alıyor.

Tüm bunlarla birlikte Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P)’un notunda, doların 2025’in sonunda 43 TL’ye çıkması da öngörülmekte.