Saat 10.00'da açıklandı! Maaşlara yüzde 96 zam, sosyal haklar da yüzde 146 arttı

Ülke geneli maaş zamları konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam açıklaması akabinde memur ve emekli içinde zam oranı TÜİK açıklaması sonrasında şekillenmişti. Özel sektör ve kurum kuruluşları personelleri için de zam çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen mutabakatlar sonrasında kamuoyuna bilgilendirme paylaşımı yapılırken, geçtiğimiz günlerde grev ile sonuçlanan bir zam açıklamasında gelişmeler yaşanmış bulunuyor.

Akhisar'da faaliyet gösteren Power-Packer (Ergun Hidrolik) fabrikasında düzenlenen toplu iş görüşmesinde yüzde 96 zamma imza atılırken, bir önceki görüşmeler sonrasında greve başlayan çalışan, bu zamdan memnun kalmışa benziyor.





MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

19 Nisan 2024 tarihinde taraflar arasında uzlaşma ile sona eren anlaşma öncesinde 3 Mart 2024 tarihinde grev kararı alınmıştı. Geçtiğimiz gün saat 10.00 sularında bir araya gelen işçi sendikası ile fabrika yönetimi arasında saat ücretlerinde Ortalama olarak %96 zam ile birlikte Tüm sosyal haklarda yüzde 146 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan bu açıklama ile birlikte işçilerin görev kararı da ortadan kalktı. Uzadı uzadıya devam eden görüşmelerin akabinde varılan anlaşma sonrasında kamuoyuna bilgilendirme paylaşımı yapıldı