Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Toyota, Temmuz 2024 itibarıyla yeni bir kampanya başlatarak, sadece 10 bin TL peşinatla Toyota Corolla sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, çeşitli donanım paketleriyle sunulan Toyota Corolla modellerinin fiyatları şu şekildedir:

- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Donanım Paketi: 1.260.000 TL

- Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Donanım Paketi: 1.364.000 TL

- Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S Donanım Paketi: 1.447.500 TL

- Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S Donanım Paketi: 1.550.000 TL

- Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S Donanım Paketi: 1.662.500 TL

Bu kampanya ile Toyota, tüketicilere düşük peşinat imkanı sunarak araç sahibi olma kolaylığı sağlamaktadır. İşte diğer detaylar...





TOYOTA COROLLA KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ

Temmuz 2024 için Toyota'nın Hybrid araç fiyatları şu şekildedir:

Toyota Corolla Hybrid ve Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi – Temmuz 2024

Toyota, Temmuz 2024 itibarıyla Toyota Corolla Hybrid ve Toyota Corolla Cross Hybrid modelleri için güncel fiyat listesini açıkladı. Farklı donanım paketleriyle sunulan bu modeller, çevre dostu hybrid teknolojisiyle dikkat çekiyor.



Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi



- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT Donanım Paketi**: 1.637.000 TL



- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.696.000 TL

- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.740.000 TL

- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.867.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi



- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT Donanım Paketi**: 1.750.000 TL



- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.800.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT Donanım Paketi**: 1.960.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 2.095.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT Donanım Paketi**: 2.125.000 TL

Toyota'nın Hybrid modelleri, gelişmiş e-CVT teknolojisiyle yakıt tasarrufu ve performansı bir arada sunuyor. Corolla Hybrid serisi, sedan araçlarda tercih edilen donanım paketleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ederken, Corolla Cross Hybrid serisi SUV segmentindeki talepleri karşılıyor.

Corolla Hybrid Modelleri:



1. **Dream e-CVT Donanım Paketi:** Temel özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeker.

2. **Dream-X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** Ekstra konfor ve teknoloji özellikleri sunar.

3. **Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** Orta seviye donanım ve stil özellikleriyle öne çıkar.

4. **Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** En üst düzey donanım ve lüks özelliklerle donatılmıştır.

Corolla Cross Hybrid Modelleri:



1. **Flame e-CVT Donanım Paketi:** SUV segmentinde temel donanım ve konfor sağlar.

2. **Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** Ekstra özellikler ve teknolojik yeniliklerle gelir.

3. **Passion e-CVT Donanım Paketi:** Yüksek performans ve lüks özelliklerle donatılmıştır.

4. **Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** En üst düzey donanım ve stil unsurlarını bir araya getirir.

5. **Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT Donanım Paketi:** Ekstra stil unsurları ve görsel çekicilik sunar.

Toyota'nın sunduğu bu geniş Hybrid model yelpazesi, çevre dostu seçeneklerle performans ve konforu bir arada sunarak her tür kullanıcıya hitap ediyor. Bu fiyat listesi, araç almayı düşünenler için güncel ve detaylı bilgi sağlayarak doğru tercih yapmalarına yardımcı olabilir.Toyota, Corolla ve Corolla Cross modelleri için çeşitli donanım paketleriyle sunulan Hybrid seçeneklerde geniş bir fiyat skalası sunmaktadır. Bu araçlar, çevre dostu Hybrid teknolojileriyle performans ve tasarrufu bir arada sunarak kullanıcılarına alternatif çözümler sunmayı hedeflemektedir.



Toyota, ALJ Finans işbirliğiyle düzenlediği yeni kampanyada, sadece tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri için binek ve hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler için ise hafif ticari araç modellerinde geçerli olmak üzere 10.000 TL peşinatla %100’e kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya stoklarla sınırlıdır ve belirlenen araçlar satılana kadar geçerlidir. Toyota, müşterilerine düşük peşinatla araç sahibi olma fırsatı sunarken, ALJ Finans işbirliğiyle sunduğu avantajlarla da dikkat çekmektedir.