Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Toyota, Temmuz ayında yeni bir kampanya ile sadece 10 bin TL peşinatla sıfır araç satışına başladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 16:08
Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Toyota, Temmuz 2024 itibarıyla yeni bir kampanya başlatarak, sadece 10 bin TL peşinatla Toyota Corolla sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, çeşitli donanım paketleriyle sunulan Toyota Corolla modellerinin fiyatları şu şekildedir:

- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Donanım Paketi: 1.260.000 TL

- Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Donanım Paketi: 1.364.000 TL

- Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S Donanım Paketi: 1.447.500 TL

- Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S Donanım Paketi: 1.550.000 TL

- Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S Donanım Paketi: 1.662.500 TL

Bu kampanya ile Toyota, tüketicilere düşük peşinat imkanı sunarak araç sahibi olma kolaylığı sağlamaktadır. İşte diğer detaylar...

TOYOTA COROLLO

TOYOTA COROLLA KAMPANYASI FİYAT LİSTESİ

Temmuz 2024 için Toyota'nın Hybrid araç fiyatları şu şekildedir:

Toyota Corolla Hybrid ve Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi – Temmuz 2024

Toyota, Temmuz 2024 itibarıyla Toyota Corolla Hybrid ve Toyota Corolla Cross Hybrid modelleri için güncel fiyat listesini açıkladı. Farklı donanım paketleriyle sunulan bu modeller, çevre dostu hybrid teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi

- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT Donanım Paketi**: 1.637.000 TL

- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.696.000 TL

- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.740.000 TL

- **Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.867.500 TL

 Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT Donanım Paketi**: 1.750.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 1.800.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT Donanım Paketi**: 1.960.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi**: 2.095.000 TL

- **Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT Donanım Paketi**: 2.125.000 TL

Toyota'nın Hybrid modelleri, gelişmiş e-CVT teknolojisiyle yakıt tasarrufu ve performansı bir arada sunuyor. Corolla Hybrid serisi, sedan araçlarda tercih edilen donanım paketleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ederken, Corolla Cross Hybrid serisi SUV segmentindeki talepleri karşılıyor.

Corolla Hybrid Modelleri:

1. **Dream e-CVT Donanım Paketi:** Temel özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeker.

2. **Dream-X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** Ekstra konfor ve teknoloji özellikleri sunar.

3. **Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** Orta seviye donanım ve stil özellikleriyle öne çıkar.

4. **Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** En üst düzey donanım ve lüks özelliklerle donatılmıştır.

Corolla Cross Hybrid Modelleri:

1. **Flame e-CVT Donanım Paketi:** SUV segmentinde temel donanım ve konfor sağlar.

2. **Flame X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** Ekstra özellikler ve teknolojik yeniliklerle gelir.

3. **Passion e-CVT Donanım Paketi:** Yüksek performans ve lüks özelliklerle donatılmıştır.

4. **Passion X-Pack e-CVT Donanım Paketi:** En üst düzey donanım ve stil unsurlarını bir araya getirir.

5. **Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT Donanım Paketi:** Ekstra stil unsurları ve görsel çekicilik sunar.

Toyota'nın sunduğu bu geniş Hybrid model yelpazesi, çevre dostu seçeneklerle performans ve konforu bir arada sunarak her tür kullanıcıya hitap ediyor. Bu fiyat listesi, araç almayı düşünenler için güncel ve detaylı bilgi sağlayarak doğru tercih yapmalarına yardımcı olabilir.Toyota, Corolla ve Corolla Cross modelleri için çeşitli donanım paketleriyle sunulan Hybrid seçeneklerde geniş bir fiyat skalası sunmaktadır. Bu araçlar, çevre dostu Hybrid teknolojileriyle performans ve tasarrufu bir arada sunarak kullanıcılarına alternatif çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Toyota, ALJ Finans işbirliğiyle düzenlediği yeni kampanyada, sadece tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri için binek ve hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler için ise hafif ticari araç modellerinde geçerli olmak üzere 10.000 TL peşinatla %100’e kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya stoklarla sınırlıdır ve belirlenen araçlar satılana kadar geçerlidir. Toyota, müşterilerine düşük peşinatla araç sahibi olma fırsatı sunarken, ALJ Finans işbirliğiyle sunduğu avantajlarla da dikkat çekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuğu olana PTT'den Temmuz müjdesi! 20 Temmuz'da 6.000 TL çocuk başına ödenecek

Maaşını ATM'den çeken emekliye müjde! Cumhurbaşkanlığı onayladı 116.000 TL IBAN'a yatacak

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Memurlar bu habere kahrolacak! Maaşlarından 2.022 TL şak diye kesilecek

Altın, dolar biriktirenlere büyük şok! Bu hamle yapılırsa yer yerinden oynayacak

1-2 çocuğu olana PTT'den Temmuz müjdesi! 20 Temmuz'da 6.000 TL çocuk başına ödenecek

Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

Bankalarda faiz bombası patladı! 400.000 TL'nin faiz getirisini duyan koşa koşa o bankaya gidecek!

Eşe dosta borcu olanlar o bankaya koşuyor! Tek koşulu bile yok: Faizsiz 25.000 TL kredi dağıtılacak

Maaşını ATM'den çeken emekliye müjde! Cumhurbaşkanlığı onayladı 116.000 TL IBAN'a yatacak

KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun