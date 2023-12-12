Sadece 19 GÜN denildi! Şartlar şurtlar ortadan kalktı! SMS gönderene 15000-20000 TL acil veriliyor

Nakit ihtiyacı olan vatandaş, bankalara yöneliyor. Acil ihtiyacı olan vatandaş, ilk tercihini faizsiz krediden yana kullanırken geri ödemesini faizsiz olarak tamamlamak istiyor. Bankalar da özel ihtiyacı olan vatandaşa bir çok imkan sağlıyor. Bu imkanlar arasında faizsiz kredi destekleri de yer alabiliyor. 2023'ün son kampanyaları başlığı altında bir çok banka faizsiz kredi ödemesi yapıyor.

Yılın son kampanyası başlığı altında bankalar 10.000 TL - 25.000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bankalar tarafından açıklanan faizsiz kredi kampanyalarına dahil olmak için bazı şartlar bulunuyor. Yeni müşteri çekmek adına başlatılan kampanyalar, ürün ve hizmet satma amacı da güttüğü biliniyor. Bankaların sunduğu faizsiz krediler, taksitli nakit avans olarak, kredi kartı limitinden sağlanıyor. Seçtiği kampanyaya dahil olmak isteyen bireyin, yeni müşteri olması lazımken, müşteri olması için mobil uygulamayı kullanması ve kredi kartı başvurup onay alması gibi şartlar da yer alıyor.





FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Yapı Kredi Bankası 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans kampanyasını TROY logolu kredi kartı başvurusu yapan müşterisine sunacağını açıklamış bulunuyor.

Akbank mobil uygulama üzerinden müşteri olan ve Axess veya Wings kredi kartına başvuran müşterisine yüzde 0 faizli 20.000 TL ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor.

QNB Finansbank'ta aynı şekilde mobil uygulama ve kredi kartı işlemlerine 10.000 TL faizsiz ödeme yapacağını belirtirken, yıl sonuna kadar vakit olduğunu da kampanya detaylarında vurguladı.

İş Bankası faizsiz nakit avans kampanyasında 20. 000 TL ödeme yapacağını belirtirken, Garanti Bankası ise bu miktarı 25.000 TL olarak güncellemiş bulunuyor.