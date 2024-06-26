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Sadece 6 gün süreniz kaldı! Aracına yakıt alanlara 230 TL indirim kampanyası başladı!

Yakıt maliyetlerindeki beklenen artışın ardından, araç sahipleri promosyon ve indirim seçeneklerine ilgi göstermeye başladı. Banka teklifleri, sıkça sorulan konular arasında önem kazandı. ING Bank, bir akaryakıt tasarruf kampanyası duyurdu. Bu kampanya, 230 Türk Lirası'na varan indirimler sunacak.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:33
Sadece 6 gün süreniz kaldı! Aracına yakıt alanlara 230 TL indirim kampanyası başladı!

ING Bank, yakıt tüketimine yönelik cazip bir promosyonu müşterilerine sunuyor. Benzin, motorin veya LPG alımlarında uygulanacak olan bu özel indirimle, 30 Haziran'a dek Bonus kart sahibi Shell istasyonlarından yapılacak dört ayrı 800 TL'lik yakıt alımında toplam 230 TL indirim elde edilebilecek. Bu kampanyadan yararlanabilmek için, yakıt alımından önce "SHELL" kelimesini 2205 numarasına SMS olarak göndermek yeterli olacaktır.

ing bank

ING Bank'tan Yakıt Alışverişlerinizde Büyük Tasarruf: 230 TL İndirim Fırsatı!

ING Bank, yakıt alımlarınızda cebinizi rahatlatacak bir kampanya başlattı. 16 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar sürecek bu kampanya, Bonus kart sahibi Shell istasyonlarında gerçekleştirilecek ve her biri farklı günlerde olmak üzere, dört kez 800 TL'lik akaryakıt veya LPG alımını kapsayacak.

Kampanya, sadece ING Pegasus BolBol serisi kartlar ve ING Bonus Kart sahipleri için geçerli olup, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kullanıcıları bu fırsattan yararlanamayacaklar.

Müşteriler, 5 Temmuz 2024'te hesaplarına yansıtılacak olan 230 TL'lik indirimden en fazla bir kez faydalanabilecekler. Bu avantajdan yararlanabilmek için, Garanti BBVA POS cihazları üzerinden işlem yapılmalı ve "SHELL" yazılı bir SMS, harcama yapılan kartın kayıtlı olduğu cep telefonu numarasından 2205 numarasına gönderilmelidir.

Her SMS gönderimi, operatörünüzün tarifesine göre ücretlendirilecektir. Ayrıca, taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri bu kampanya kapsamında değildir.

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