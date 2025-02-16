Sanayi Bakanı Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nde Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, Anadolu'ya yaygınlaştıracakları yeni lise ekolünü anlattı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:33
Sanayi Bakanı Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nde Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Bakan Kacır'ın TÜBİTAK Fen Lisesi Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yeni lise ekolü hakkında bilgiler verdi. Bakan Kacır, "Hedefimiz, TÜBİTAK Fen Lisesi ile oluşturduğumuz bu yeni lise ekolünü adım adım Anadolu'ya yaygınlaştırmak" dedi.

TÜBİTAK Fen Lisesi Ekosisteminin Gelişimi

Kacır, Türkiye'ye yeni bir fen lisesi ekolü kazandırma amaçlarını vurguladı ve mevcut süreçte 350 yatılı öğrencinin eğitim aldığını belirtti. "Bu ekol, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katkı sağlayacak bilim insanları, mühendisler ve teknoloji girişimcileri yetiştirecektir," diye ekledi.

Öğrenci Seçim Süreci

Öğrenci alımında farklı bir yöntem benimsediklerini ifade eden Kacır, "Doğrudan lise giriş sınavıyla öğrenci yerleştirmiyoruz. İlk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimiz, TÜBİTAK'ın bilim sınavına davet edilmekte. Başarılı olan 90 öğrenci, okula kabul edilmektedir," şeklinde konuştu.

Uluslararası Projeler ve Destek

Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin araştırma projeleriyle eşleştirileceğini vurgulayarak, lise seviyesinden itibaren bilimsel araştırmalara katılma fırsatı sunulacağını belirtti. "Öğrencilerimiz, İngilizce ve Almanca dersleri alarak uluslararası bilim olimpiyatlarına ve proje yarışmalarına hazırlanıyorlar," dedi.

Gelecek Hedefleri

Bakan Kacır, Anadolu'da yeni okullar açmanın yanı sıra mevcut fen liselerini de destekleyerek benzer eğitim metodolojisini yaymayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. "Bu çabalar, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli bileşeni olan nitelikli insan kaynağımıza büyük katkılar sunacaktır," diye belirtti. Kacır, öğrencilerine başarılar dileyerek, "Onlar bizlerin gururu olmaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci yurdu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci yurdu ile kampüs inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci yurdu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci yurdu ile kampüs inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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