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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

Bakan Kacır, İsrail'in beklentilerine yanıt vererek, Türk milletinin adalet ve hak mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi. Kacır, Katz’ın ifadelerinin düşündürücü olduğunu belirtti.

Kacır'dan Açıklama

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çırpınışları boşa. Zulümleri arttıkça tarih ve insanlık önünde verecekleri hesap büyüyor ve yaklaşıyor." ifadelerini kullandı. Bu noktada Türk milletinin, liderinin ve devletinin yanında duracağını vurguladı.

“Yanlış Hesap Yapıyorlar”

Katz'ı hedef alan Kacır, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin çapsız bir üyesi, hezeyan içinde hadsizce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve tehditler savurmuş. Utanmadan demokrasi ve özgürlüklerden bahsetmiş. Hatalı bir değerlendirme içinde" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Son olarak, Kacır, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve hak mücadelesinden asla vazgeçmediğini ve bu duruşun devam edeceğini belirtti.

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