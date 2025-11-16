Sarıgöl'de 2025 Sultaniye Üzümlerinden Pekmez Üretimi Hızlandı

Manisa Sarıgöl'de 2025 Sultaniye üzümlerinden pekmez üretimi geleneksel yöntemlerle yoğun şekilde sürüyor; litre fiyatı 400 ile 500 lira arasında.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:51
Sarıgöl'de pekmez sezonu hız kazandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı Sultaniye üzümlerinden pekmez üretimi yoğun bir tempoda devam ediyor. Üzüm bağlarından özenle toplanan kaliteli üzümler, geleneksel yöntemlerle işlenerek kazanlarda saatlerce kaynatılıyor ve sofralara pekmez olarak ulaşıyor.

Geleneksel üretim ve imece kültürü

Üretim sürecinde komşuların imece usulüyle bir araya gelmesi, Sarıgöl'de yıllardır süregelen pekmez geleneğinin yaşatıldığının en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor. Evlerde yapılan üretimde üzümler yıkanıyor, çuvallara konup ayaklarla ezilerek şıra çıkarılıyor; elde edilen şıra kazanlarda uzun süre kaynatıldıktan sonra pekmeze dönüşüyor.

Üreticilerin anlattıkları

Sarıgöllü ev kadınları üretim aşamalarını şu sözlerle aktardı:

"Üzümleri iyice yıkadıktan sonra çuvalların içine koyuyoruz. Daha sonra ayaklarımızla ezerek üzüm suyunu (şırasını) çıkarıyoruz. Elde edilen bu şıra kazanlarda saatlerce kaynatılıyor ve pekmezimiz hazır hale geliyor. Şişelere doldurduktan sonra güneş görmeyen yerlerde saklıyoruz."

Tüketim, fiyat ve kullanım

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pekmez, özellikle sabah kahvaltılarında tercih ediliyor. Ev üretimi ihtiyaç fazlası pekmezler tanıdıklara veya özel siparişlere satılıyor; üreticiler bu yıl pekmezin litre fiyatının 400 ile 500 lira arasında değiştiğini belirtti.

Pekmez, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olarak sade tüketilebildiği gibi tahinle karıştırılarak da sıkça tercih ediliyor. Ayrıca pekmezli kek ve tatlılar da kış sofralarını süsleyen lezzetler arasında yer alıyor.

