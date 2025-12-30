Sarıgöl'de Genç Kardeşlerden 700 Bin Üzüm Fidanı Hamlesi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde genç girişimci kardeşler Aytaç ve Ahmet Ünlükoç, bu yıl 25 farklı üzüm çeşidinde 700 bin fidan üretmeyi hedefleyerek bölge tarımına ve ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Üretim hedefi ve kapasite

Ahmetağa Mahallesi’nde gerçekleştirilen üretimde 2 dekarı sera olmak üzere toplam 28 dekar alanda; 300 bin açık köklü, 300 bin tüplü ve 100 bin aşılı olmak üzere toplam 700 bin adet üzüm fidanı hedefleniyor. Geçen yıl 140 bin fidan üreten kardeşler, üretim kapasitelerini hızlı şekilde artırdı.

Genç girişimcinin hedefleri

"Hayalim her zaman kendi işimi kurmaktı" diyen 26 yaşındaki Aytaç Ünlükoç, üniversitede inşaat bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde çalıştığını belirterek, "Abim Ahmet Ünlükoç ile düşüncemiz her zaman üretimden yana oldu. Bölgemizde bağcılık yaygın olduğu için girişimimiz bağ fidanı üretimi oldu. Geçen yıl ortalama 140 bin fidan ürettik. Bu yıl hedefimiz 700 bin fidan. Satışlarımızı ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’ne, kısmen de Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine yaptık. Hayalimiz birkaç yıl içinde yurt dışı pazarına ulaşmak" dedi.

İstihdam ve üretim süreci

Üretim sürecini anlatan Aytaç Ünlükoç, "Aralık ve ocak aylarında fidan çelik alımı yapıyoruz. Şubat ayında tüp (kese) dolumu, mart ve nisan aylarında ise aşı ve dikim işlemleri gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 5 aylık bu yoğun üretim maratonunda toplam 2 bin 500 işçi çalıştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitlilik ve kalite vizyonu

Ünlükoç kardeşler; Sultaniye, K7, S1, Thomson, Mevlana, Superior, Crimson, Antep Karası, Red Globe, Alphonse, Michele Palieri, Cardinal, Şiraz, Merlot, Boğazkere, Öküzgözü başta olmak üzere toplam 25 farklı üzüm çeşidinin fidanını üretiyor. Talebe göre farklı üzüm çeşitlerinin de üretimi yapılıyor.

29 yaşındaki Ziraat Mühendisi Ahmet Ünlükoç ise, "7 yıldır özel bir zirai ilaç firmasında Ege Bölgesi satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Kardeşimle çıktığımız bu yolda vizyonumuz; kaliteli, sağlıklı ve güvenilir fidan üretimi yapmak. Hayal kurduk, düşündük ve hayata geçirdik. Uzun yıllardır pazarlama alanında çalışıyoruz. Doğru ve bilinçli üretim yaptığımız sürece pazarlamada sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Ürün çeşitliliği ve dağıtım

İki mühendis kardeş, üzüm fidanının yanı sıra 20 bin adet zeytin fidanı ve çeşitli meyve fidanlarının da üretimini yapıyor. Üretimlerini Türkiye genelinde kargo ile göndererek pazarlamayı sürdürüyorlar.

