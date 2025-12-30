DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Başkan Erdem'den Wasit Heyetine Alanya'ya Yatırım Daveti

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Wasit Vilayeti heyetini ağırlayarak Alanya'ya yatırım çağrısı yaptı; ticaret ve iş birliği fırsatları görüşüldü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:00
Başkan Erdem'den Wasit Heyetine Alanya'ya Yatırım Daveti

Başkan Erdem’den Alanya’ya yatırım daveti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Irak’ın başkenti Bağdat’a bağlı Wasit Vilayeti Hükümet Heyetini odamızda ağırladı. Ziyarette iki bölge arasında geliştirilebilecek ticaret, yatırım ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Görüşmede ele alınan konular

Başkan Erdem, toplantıya ilişkin olarak şunları paylaştı: "Wasit Vali Yardımcısı ve Heyet Başkanı Ghadanfer Bateakh, Wasit Vilayet Meclisi Genel Sekreteri Ali Shammari, Wasit Vilayet Meclisi Üyesi Salam Mudheher, Wasit Vilayeti’ne bağlı Kut İlçesi Kaymakamı Adel Hamza, Wasit Valiliği Özel Kalem Müdürü Mohammed Alshumoos, Wasit Valisi Özel Kalem Sekreteri Fawaz Albaidhaw ve iş insanı Abduladheem Shammari’den oluşan heyeti, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte odamızda misafir ettik. Irak merkezi yönetiminin bulunduğu Bağdat’a idari olarak bağlı Wasit Vilayeti ile Alanya’mız arasında geliştirilebilecek karşılıklı ticaret, yatırım ve iş birliği imkanlarını ele aldığımız görüşmede, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmede ayrıca, odamıza kayıtlı Irak sermayeli şirketler, Alanya’daki mevcut ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında heyet üyelerine bilgi aktarılırken, günün anısına Alanya’mızın görselinin yer aldığı bir de tablo takdim ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Toplantıda ALTSO'ya kayıtlı Irak sermayeli şirketler ve Alanya’daki mevcut ile potansiyel yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgi verildi. Taraflar, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik iş birliği adımlarını değerlendirdi.

Heyetten Erdem’e teşekkür

Wasit Heyeti yetkilileri ise Başkan Erdem’e nazik ev sahipliği için teşekkür ederek, "Alanya’yı çok beğendik. Başkan Eray bey de çok güzel bir görüşmemiz oldu. Kendisine ev sahipliği ve verdiği önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI ERAY ERDEM, IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT’A BAĞLI WASİT...

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI ERAY ERDEM, IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT’A BAĞLI WASİT VİLAYETİ HÜKÜMET HEYETİ İLE ALTSO’DA BİR ARAYA GELDİ.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ALTSO) BAŞKANI ERAY ERDEM, IRAK’IN BAŞKENTİ BAĞDAT’A BAĞLI WASİT...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erdem'den Wasit Heyetine Alanya'ya Yatırım Daveti
2
Serbest Piyasada Güncel Döviz Kurları: Dolar 42,9410, Euro 50,6650
3
Huriye Özener: Coğrafi işareti bilenler yüzde 78'e çıktı
4
Tarım Bakanı Yumaklı: 2025'te 83 Milyon Balık Denize ve Göllere Bırakıldı
5
Sarıgöl'de Genç Kardeşlerden 700 Bin Üzüm Fidanı Hamlesi
6
İş Vapur Galataport’ta Açıldı: İş Bankası’nın Yüzen Şubesi Afete Hazır
7
Hepsiburada 1 Temmuz 2026'da Liderlik Geçişine Hazırlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları