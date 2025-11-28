Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi: Öğrenciler Seradan Pazara Okula Gelir Sağlıyor

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, seralarda yetiştirdikleri kışlık sebzeleri pazar satışlarıyla okullarına gelir sağlıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:34
Öğrencilerin doğal üretimi, Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde yoğun ilgi görüyor

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okulun seralarında ve açık üretim alanlarında yetiştirdikleri kışlık sebzeleri satışa çıkarıyor. Ürünler, cuma günleri Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri'nde kendilerine ayrılan bölümde alıcıyla buluşuyor ve kısa sürede yoğun talep görüyor.

Haftalık halk pazarında stand açan öğrenciler, derslerde edindikleri bilgileri uygularken aynı zamanda ürün pazarlama deneyimi kazanıyor. Hafta içinde esnaftan gelen siparişleri de karşılayarak okul bütçesine düzenli ekonomik katkı sağlıyorlar.

Okul Müdür Yardımcısı Cemal Ayna ise şunları kaydetti: "Okulumuz Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri hem öğreniyor hem üretiyor. Aynı zamanda ürünlerin pazarlanması konusunda da tecrübe kazanıyorlar. Bu çalışmalar sayesinde okulumuza da önemli bir gelir sağlanmış oluyor."

