Sarsılmaz, SAHA EXPO'da Yeniliklerini Sergiledi

Sarsılmaz, SAHA EXPO'da Yeni Ürünlerini Tanıttı

Yerli silah üretiminde önemli bir yere sahip olan Sarsılmaz Silah Sanayi, SAHA EXPO etkinliğinde en son ürün ve sistemlerini katılımcılara sundu.

Etkinlik Detayları

SAHA EXPO, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayeleri altında, 6 farklı bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle gerçekleşmektedir.

Sarsılmaz'ın Vizyonu

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, firmanın hedeflerinin ve ürünlerinin kalitesinin altını çizerek katılımcılarla keyifli bir buluşma gerçekleştirdiler. Sarsılmaz, yeni teknoloji ve ürünleriyle sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, BEST Defence 25 mm UKSS'yi, Türkiye'nin ilk silahlı robotu SARBOT'u ve SAR-7/24'ü (fotoğrafta) tanıttı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, BEST Defence 25 mm UKSS'yi, Türkiye'nin ilk silahlı robotu SARBOT'u ve SAR-7/24'ü (fotoğrafta) tanıttı.