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SEDDK'dan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

SEDDK, sigorta acenteleri yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle uygunluk belgesi ve asgari sermaye şartlarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:57
SEDDK'dan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

SEDDK, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta acenteleri yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygunluk Belgeleri SEDDK'dan Düzenlenecek

Artık daha önce Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgeleri, SEDDK tarafından verilecek. Uygunluk belgeleri tamamlanmış olan acenteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından değerlendirilecek ve elektronik ortamda SEDDK onayına sunulacak.

Asgari Sermaye Şartları Güncellendi

Tüzel kişi acentelerin asgari ödenmiş sermaye tutarı 3 milyon 250 bin lira olarak belirlenirken, şube açmayı planlayan acenteler için bu tutar, merkez için en az 4 milyon lira, her bir şube için ise 325 bin lira olacak. Mesafeli satış yapacak acentelerin asgari sermayesi ise 4 milyon lira olarak belirlendi.

Teknik Personel için Yeni Şartlar

Yönetmelikte, bireysel emeklilik aracısı unvanına sahip kişilerin teknik personel olabilmek için gerekli mesleki deneyim sürelerini tamamlamaları ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak sınavı geçmeleri gerekecek. Ayrıca, teknik personel için devam eden bir eğitim gerekliliği getirildi.

Uygunluk Belgelerinin İptali Süreci Değişti

Yönetmeliğe eklenen bir maddeyle, kurumun izleme ve denetim sonuçlarına göre uygunluk belgelerinin iptali süreci yeniden düzenlendi. Uyarı sonrası uygun davranışı göstermeyen acentelerin faaliyetleri altı aya kadar geçici olarak durdurulabilecek.

Bunların yanı sıra,  ilgililerin bilgilerinin TOBB ve Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) ile paylaşılacağı belirtildi. Yönetmelikte ayrıca, ilan, reklam ve eğitim konularında da güncellemeler yapıldı.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanması SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

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