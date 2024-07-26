Sermaye Piyasası Kurulu, Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Onaylar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı. Ayrıca, yedi şirketin borçlanma aracı ihraç talepleri de kabul edildi.

Bedelsiz Sermaye Artırımları

SPK'nın haftalık raporuna göre, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 1.920.000.000 TL, Inveo Yatırım Holding AŞ, 760.000.000 TL ve Lider Faktoring AŞ, 304.560.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı talepleri onaylandı.

Borçlanma Araçları İhrası

Onaylanan borçlanma aracı ihraçları arasında Garanti Faktoring AŞ’nin 7.375.000.000 TL, VDF Filo Kiralama AŞ’nin 1.450.000.000 TL, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ’nin 5.000.000.000 TL, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ’nin 1.200.000.000 TL, Opet Petrolcülük AŞ’nin 3.000.000.000 TL, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ’nin 1.850.000.000 TL ve Borlease Otomotiv AŞ’nin 300.000.000 TL tutarındaki talepleri yer alıyor.

Yeni Fonların Onayı

Kurul, MT Portföy Yönetimi AŞ’ye ait çeşitli şemsiye fonların yanı sıra West and East Global Kitle Fonlama Platformu AŞ’na da kitle fonlama platformu kuruluş izni verdi.

Portföy Saklama Hizmetleri

Tera Yatırım Bankası AŞ, portföy saklama hizmeti verebilmek için yetkilendirilirken, Başkent Menkul Değerler AŞ’ye de sınırlı saklama hizmeti sunma izni verildi.

İdari Para Cezaları ve Suç Duyuruları

SPK, çeşitli incelemeler sonucunda, TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ’ye 493.000 TL, Yeditepe Bağımsız Denetim AŞ’ye 155.567 TL ve Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 1.921.326 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, Yeşil Yatırım Holding AŞ hakkında yapılan incelemeler sonucunda 2.024.000 TL ceza kesildi. Erdem Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için de 106.484.000 TL'lik bir ceza talep edildi.

Kurul, 10 gerçek kişi ve 6 içerik sağlayıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, borsa işlemlerine yasaklanan kişilerin listesi belirlendi.

Yurt dışında kaldıraçlı işlemler yaptığı belirlenen 54 internet sitesinin erişiminin engellenmesine yönelik hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.