Sevgililer Günü'nde Gül Ticareti 5 Yılda 18 Milyon Doları Aştı

Sevgililer Günü'nün Sembolü Gül Ticareti

Sevgililer Günü'nün simgesi olan gül, Türkiye'nin gül ticaretinde ciddi bir ekonomik potansiyel sunuyor. Türkiye'nin son 5 yıllık gül ticaret hacmi 18 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kesme gül üretiminde dalgalı bir seyir gözlemlendi. Bu süreçte Türkiye'de yaklaşık 270 hektar alanda 523 milyon 26 bin 808 adet kesme gül üretildi. Geçen yıl kesme gül üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,6 artış göstererek 123 milyon 359 bin adede yükseldi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Son 5 yıl içinde, toplam 2 milyon 921 bin dolar gül ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakamın 441 bin 741 dolarlık kısmı geçtiğimiz yıl gerçekleştirildi. Ancak, 2022 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 28,7 oranında düştüğü gözlemlendi.

İhracatta en fazla gül, 148 bin 732 dolar ile Irak'a gönderildi. İkinci sırada ise 127 bin 424 dolar ile Türkmenistan yer aldı. Öte yandan, 15 milyon 42 bin dolar değerinde gül ithalatı gerçekleştirildi, 2022'de bu rakam 4 milyon 384 bin dolar oldu.

İç Pazar Talebi ve Sektör Gelişmeleri

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, iç piyasada kesme güle olan talebin arttığını ifade etti. Akcan, "Gülde hem üretim hem de ithalat artarken, ihracatta bir düşüş gözlemlendi. İç piyasada insanlar orkide gibi diğer süs bitkilerine yönelmek yerine, daha uygun fiyatlı olan kesme güle yönelmiş durumda," dedi.

Kesme gülle ilgili son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları aşağıda sıralanmıştır:

2020 İhracat: 527.648 dolar

527.648 dolar 2021 İhracat: 775.927 dolar

775.927 dolar 2022 İhracat: 555.928 dolar

555.928 dolar 2023 İhracat: 620.028 dolar

620.028 dolar 2024 İhracat: 441.741 dolar

2020 İthalat: 2.197.606 dolar

2.197.606 dolar 2021 İthalat: 2.480.749 dolar

2.480.749 dolar 2022 İthalat: 2.745.817 dolar

2.745.817 dolar 2023 İthalat: 3.237.894 dolar

3.237.894 dolar 2024 İthalat: 4.384.187 dolar