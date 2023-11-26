SGK'dan bu maaşı alanlara uyarı! Milyonlarca emekli aynı anda etkilenecek

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), aktif emekliler hakkında bir çalışma başlattı ve bu çalışmanın da milyonlarca emekliyi oldukça yakından ilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu çalışmada ise çalışma durumu incelemeye alınan emekliler için SGK'nın geri ödeme talebinde bulunabileceği öngörülüyor.

Malûl aylığı alanlara dikkat çekildi!

Emekli olunmasının ardından SSK (4/1-a) veya BAĞ-KUR (4/1-b) çerçevesinde meslek hayatını sürdüren emeklilerin kontrol edilmesinin ardından SGK'nın kişilere ödediği aylıkların düşürüleceği ve geriye dönük ödemelerin yapılacağı belirtildi. SGK'nın, iş kazası, meslek hastalığı veya kritik hastalık nedeniyle çalışma kapasitesinin yüzde 60'ını kaybeden kişilere ödenen maluliyet aylıkları konusunda da duyarlı olacağı belirtildi. Çünkü Malûl aylığı alan kişilerin çalışmaması gerekiyor. Çalıştığı tespit edilen emeklilerin maaşlarında kesinti yapıldığı ve ödenen emekli maaşlarının SGK tarafından geriye dönük olarak talep edildiği iddia edildi. Bu durumdaki kişilerin aylık ödemeler ve faizler de dahil olmak üzere ağır mali yüklerle karşı karşıya kalabileceğini unutmamak önemlidir.





Yargıtay'ın 2021 yılında verdiği karar hatırlatıldı!

Öte yandan Yargıtay'ın 2021 yılında ilgili davadaki kararını hatırlarsak; Maluliyet aylığı sona eren vatandaşın geriye dönük olarak emeklilik maaşı iadesi alabileceğine ilişkin özel bir düzenleme bulunmaktadır. Davalar sonunda SGK'nın ilgili düzenlemeyi değiştirerek sadece çalışma süresine bağlı emekli maaşlarının iade edilmesi yönünde bir karar verdiği biliniyor. Bu nedenle bu SGK dönemiyle birlikte emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam edenlerin emekli maaşlarının kontrol edilerek tahsil edileceği ileri sürülüyor.

Emekli olmak üzere olanların durumu

Ancak, bu SGK kararının şu anda yalnızca engelli emekliler için geçerli olduğunu ve aynı zamanda engelli vergi indirimi alan erken emeklileri kapsamadığını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Sigorta sektöründe 2008'den sonra ilk kez çalışmaya başlayanların herhangi işe girmemeleri gerektiği de vurgulandı.