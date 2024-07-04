Sıcak havalarda su tüketimi arttı İstanbul'da su fiyatları zirve yaptı!

Marketlerde, akaryakıt istasyonlarında, büfelerde ve simit tezgahlarında yarım litrelik pet şişe suyun en düşük fiyatı artık 10 TL'yi buldu. Trafikteki sokak satıcılarında ise bu suların fiyatları 15 TL ile 20 TL arasında değişiklik gösteriyor.

İstanbul'daki bazı zincir marketlerde, 10 TL'nin altında su markaları neredeyse hiç bulunmazken, bazı marketlerin ucuz su markalarını raflara koymayıp dolaplarda sakladığı gözlemleniyor. Su fiyatlarındaki bu artış, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığı bir dönemde halkın tepkisini çekiyor.

Mecburen İçiyoruz!

Rıza Mamak isimli bir vatandaş ise, su fiyatlarına olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Suyu 10 TL'ye aldım. Normalde 4-5 TL arasında olması lazım. Devletin bu durumu araştırması gerek. Bu zamları ben benzine, mazota gelen zamlara bağlıyorum. Normalde 2-3 TL olması lazım. Mecbur kalıyoruz, içiyoruz. Günde 4-5 tane su içiyorum."