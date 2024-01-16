Sıfır ve ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı

Sıfır araç piyasasında fiyatlar giderek yükseliyor! 813 bin TL altına araç kalmadı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE KÖTÜ HABER

Temmuz ayı itibariyle yapılan düzenlemeler sonrasında sıfır araç fiyatları yüzde 20 oranında düşmüştü. Düşmeye rağmen Ocak ayına göre araç fiyatları yüzde 100 oranında zamlandı. Yeni seneyle birlikte araç kampanyaları da bitti. Enflasyon ve kur kaynaklı sıfır otomobillerin fiyatları yüzde 5 oranında artış gösterdi. Piyasada şu an en ucuz sıfır otomobil 813 bin TL A segment küçük hatcback araçlar. C Segment Sedan aile aracı ve B segment hatchback araçlar var ancak bazı markaların kampanyaları da devam ediyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel araç fiyatları ile ilgili şu açıklamaları yaptı; '2023 senesi Ağustos ayında sıfır araçlarda yapılan indirim ve kampanyalarla birlikte ikinci el fiyatları da düşmeye başlamıştı. Araç pazarıyla ilgili veriler kapsamında Eylül ve Ekim aylarında indirimler yüzde 20'lere ulaştı, Kasım ve Aralık aylarında düşüş trendi durdu ve fiyatlar sabit kaldı. Aralık ayında ikinci el araç fiyatları sabit kalırken sıfır araçlara yapılan indirimler azaldı. İçinde olunan Ocak ayında da bazı markalar 2023 model sıfır araç listelerinde yeni sene maliyetleri ve döviz kuru sebebiyle artışlar yaptı. Birçok marka 2024 model fiyatlarını açıklamadı ancak genel olarak 2023-2024 liste fiyat farkının yüzde 3-5 arasında değişmesini bekliyoruz. Stoku biten ya da belli seviye altında olan araçların kampanyaları bitti ve fiyatlar liste fiyatına çekildi. Stok adedi olan araçlarda kampanyalar devam ediyor. Bu araçlarda kampanyalar da en fazla 1.5 ay daha sürer, sonra geçerli fiyatlar uygulanacak.





Sunduğu konfor ve fiyat avantajları nedeniyle hem sıfır hem ikinci el piyasada C Segment sedan aile araçları en çok tercih edilen araçlardan oldu. B segment hatchback araçlar da en çok tercih edilen araçlardan. Aralık ayında uygulanan indirim oranları azaltılıp Kasım ayına kıyasla bakıldığında sıfır araçlarda indirimli fiyatların arttığını tespit ettik. Ocak ayında liste fiyatlarında belli oranlarda artış yaşandı. Sene içinde döviz arttığı sürece sıfır araç fiyatları da artabilir. Bu alanda yükseliş yaşanırsa ikinci el araçlarda da yükseliş yaşanır. Döviz kuru sebebiyle fiyat artışları yaşanmasa bile taleplerde yükseliş olursa artan talebe bağlı artışlar yaşanabilir. Bütün bilgilere bakıldığı zaman mevcut fiyatların avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Çin menşeli markalar tarafından yaratılan rekabet ortamı Ticaret Bakanlığı'nın sektörle ilgili aldığı önlemler, pazarda eklenen daralma gibi beklentiler fiyatlarda tüketici lehine olur. Araç almayı düşünen vatandaşlar bilgilere ve ihtiyaçlarına göre karar verebilir.' Ocak ayında kampanyalı araç satan markalar ve fiyatları şu şekilde;

-Chery markası Ocak ayında zam yapmadı ve modellerde 50 bin TL'ye kadar takas desteği ile 200 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı veriyor.

-Peugeot markası 2008 ve E-2008 modellerde 165 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği; 408 modellerde 250 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği; 308 ve elektrikli E-308 modellerde 150 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sunuluyor.

-Toyota markası Yaris Cross model için 170 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunacak.

-Citroen markası Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën C4’e 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroen bayilerinde satışa çıkıyor.

-Nissan Qashqai markasının benzinli modellerinde 160 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği ya da 150 bin TL nakit alım fırsatı sunuyor. Benzinli Platinum Premium donanım paketlerinde 150 bin TL nakit indirimi sunuluyor. Qashqai e-POWER modellerde 150 bin TL nakit fırsatı sunuluyor. Skypack donanım seviyesinde olan modellerde ise 200 bin TL nakit indirim fırsatı sunulacak.

-Opel markası Cros model için 200 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sunuyor. Opel Astra Edition donanımlarında 250 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz desteğiyle kredi; GS ve Ultimate paketlerde 300 bin TL 12 ay vadeli 0.99 faiz oranlı kredi desteğiyle 1 milyon 519 bin 900 TL'ye varan kampanyasını müşterilerine sunuyor. Opel'in SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Mokka GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland da 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satış yapılıyor.

-MG markası Ocak ayında takas ve kredi desteklerini müşterilerine sunuyor. 577 km WLTP şehir içi menzilli yüzde 100 elektrikli sürüş keyfi olan elektrikli model 200 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0.49 faiz oranıyla kredi ve 70 bin TL'ye varan takas desteği sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli ZS EV model için 80 bin TL destek ve 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0.49 faiz oranıyla kredi desteği veriliyor. Bu modelleri satın alan müşterilere Wallbox hediyesi ya da 15 bin TL'lik şarj kartı hediyesi veriliyor. Aynı zamanda standart 7 sene 150 bin kilometre araç ve batarya garantisinin yanında Ocak ayında MG4 elektrikli modelde 1 milyon 329 bin TL'den başlayan takas desteği ve ZS EV modelde 1 milyon 669 bin TL takas desteği sunuluyor.