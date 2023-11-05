Sigara fiyatlarına bir zam daha: BAT grubu da zam kararı aldı

Sigara fiyatlarındaki zamlar devam ediyor! JTİ grubundaki zamın ardından şimdi de BAT grubu sigaralara zam geldi. Paket başına yapılan 4 ila 6 TL arasındaki zam sonrasında, BAT grubunun en uygun sigarasının fiyatı 48 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise artık 60 TL. Sigara tiryakileri, artan fiyatlarla birlikte ekonomik sıkıntıya bir yenisini daha ekliyor.

Sigara fiyatlarına bir zam daha: BAT grubu da zam kararı aldı
Yayın Tarihi:

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! Türkiye'de sigara tiryakilerini etkileyen zam furyası devam ediyor. Son olarak JTİ grubundaki sigaralara yapılan zamın ardından, sıra BAT grubuna geldi. Paket başına yapılan zam, en uygun sigaradan en pahalıya kadar geniş bir yelpazede hissedilecek.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, BAT grubuna ait sigaralara yapılan zamı duyurarak sigara fiyatlarının yeni bir döneme girdiğini açıkladı. Bu son zamla birlikte BAT grubunun en uygun paket fiyatı 48 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 60 TL oldu.

Paket başına 4 ila 6 TL arasındaki zam, sigara fiyatlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi. Önceki gün JTİ grubunun zam haberiyle sarsılan tiryakiler, şimdi de BAT grubundaki sigaralardaki fiyat artışıyla karşı karşıya. Diğer sigara gruplarının da yakın zamanda zam açıklaması bekleniyor, bu da sigara alışkanlığına devam edenleri ekonomik bir zorlukla karşı karşıya bırakabilir.

sd

Öne Çıkanlar
Metro market indirim müjdesi verdi! Kırmızı et ve sebze, meyvede haftanın flaş indirimi başladı Metro market indirim müjdesi verdi! Kırmızı et ve sebze, meyvede haftanın flaş indirimi başladı
Trafikte bunu sakın yapmayın! Öyle bir cezası var ki: Öğrenen diken üstünde duruyor Trafikte bunu sakın yapmayın! Öyle bir cezası var ki: Öğrenen diken üstünde duruyor
Kiracılara kötü haber geldi! Kiranız her an 3 katına fırlayabilir Kiracılara kötü haber geldi! Kiranız her an 3 katına fırlayabilir
Çok Okunanlar
Devlet kış desteğine başladı! e-Devlet'ten başvuru formunu doldurana 2500 TL yardım veriliyor Devlet kış desteğine başladı! e-Devlet'ten başvuru formunu doldurana 2500 TL yardım veriliyor Memur ve emekli maaşlarında nihai tablo çıktı! Yeni oranla en düşük maaş bu kadar olacak Memur ve emekli maaşlarında nihai tablo çıktı! Yeni oranla en düşük maaş bu kadar olacak Sigara tiryakilerine bir kara haber daha! O sigara grubu da zamdan nasibini aldı: İşte zamlı sigara fiyatları Kasım 2023 Sigara tiryakilerine bir kara haber daha! O sigara grubu da zamdan nasibini aldı: İşte zamlı sigara fiyatları Kasım 2023 2024 gelmeden zamları geldi! Listeye bakan yeni zamlı vergi, harç ve cezaları görünce şok olacak 2024 gelmeden zamları geldi! Listeye bakan yeni zamlı vergi, harç ve cezaları görünce şok olacak İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında! Bayburt ve Tunceli ise en sonda: Şaşırtan veriler paylaşıldı İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında! Bayburt ve Tunceli ise en sonda: Şaşırtan veriler paylaşıldı 2024 yılında zam yağmuru başlıyor: Yeni vergi, harç, ceza ücretleri belli oldu 2024 yılında zam yağmuru başlıyor: Yeni vergi, harç, ceza ücretleri belli oldu