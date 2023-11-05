Sigara fiyatlarına bir zam daha: BAT grubu da zam kararı aldı

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! Türkiye'de sigara tiryakilerini etkileyen zam furyası devam ediyor. Son olarak JTİ grubundaki sigaralara yapılan zamın ardından, sıra BAT grubuna geldi. Paket başına yapılan zam, en uygun sigaradan en pahalıya kadar geniş bir yelpazede hissedilecek.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, BAT grubuna ait sigaralara yapılan zamı duyurarak sigara fiyatlarının yeni bir döneme girdiğini açıkladı. Bu son zamla birlikte BAT grubunun en uygun paket fiyatı 48 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 60 TL oldu.

Paket başına 4 ila 6 TL arasındaki zam, sigara fiyatlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi. Önceki gün JTİ grubunun zam haberiyle sarsılan tiryakiler, şimdi de BAT grubundaki sigaralardaki fiyat artışıyla karşı karşıya. Diğer sigara gruplarının da yakın zamanda zam açıklaması bekleniyor, bu da sigara alışkanlığına devam edenleri ekonomik bir zorlukla karşı karşıya bırakabilir.



