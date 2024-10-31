SIGN İstanbul ve PROMOGIFT İstanbul Başladı

SIGN İstanbul ile PROMOGIFT İstanbul Tüyap’ta Açıldı

25. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Teknolojileri Fuarı olan SIGN İstanbul ile Kurumsal Tanıtım ve Promosyon Ürünleri Fuarı olarak bilinen PROMOGIFT İstanbul, Tüyap İstanbul’da kapılarını araladı.

Katılımcılar ve Ürün Yelpazesi

Bu yıl Tüyap İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonda toplamda 400 firma yer almakta. Çeyrek asırlık geçmişe sahip olan SIGN İstanbul, dijital baskı, tekstil baskı, LED sistemleri ve lazer makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesini sergiliyor.

Öne Çıkan Teknolojiler

Fuarda büyük ilgi gören ürünler arasında, istenilen her tasarımı basabilen tekstil malzemeleri, hızlı ve ekonomik geniş ebat baskı yapabilen dijital baskı makineleri, devasa boyuttaki LED ekranlar ve neon teknolojileri dikkat çekiyor.

Kurumsal Tanıtım Ürünleri

Aynı zamanda düzenlenen PROMOGIFT İstanbul’da, “Kurumsal Tanıtım Ürünleri”, “Promosyon Baskı Sistemleri”, “Kurumsal Tekstil Ürünleri” ve daha birçok ana kategoride en yeni tasarımlar sergileniyor. Özellikle kişiye özel promosyon ürünleri katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Sektör Profosyonelleri İçin Fırsat

Endüstriyel reklam, dijital baskı ve promosyon alanındaki yenilikleri görmek isteyen sektör profesyonelleri, 3 Kasım Pazar akşamına kadar Tüyap İstanbul’u ziyaret edebilirsiniz.

İfadeler ve Beklentiler

SIGN İstanbul Fuar Direktörü Seda Bozkurt, dört gün süresince yurt içi ve yurt dışından gelen iş insanlarının baskıdaki dijital teknolojileri ve promosyona dair tüm yenilikleri aynı çatı altında bulabileceğini belirtti.