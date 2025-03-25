Sofralık Yumurta İhracatında Fon Kesintisi Üç Katına Çıktı

Sofralık Yumurta İhracatında Önemli Değişiklik

Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatında uygulanacak fon kesintisinin kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildiğini duyurdu. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Açıklamanın Arka Planı

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, gıda arz güvenliğinin risklerini bertaraf etmek ve Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzını sağlamak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığını belirtti. Ayrıca, yurtiçi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedefinin de ön planda tutulduğuna dikkat çekildi.

Fon Kesintisinin Tarihçesi

Açıklamada, 25 Şubat 2025 tarihinde yapılan düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, uygulamanın dezenflasyonist etkilerinin gözlemlendiği ancak ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talep nedeniyle fiyatların yukarı yönlü hareketliliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlığın Gelecek Hedefleri

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, kamu ve özel sektördeki bütün paydaşlarla güçlü bir işbirliği ve koordineli çalışma sürdüreceklerini belirtti. Gıda arzının ve güvenliğinin korunması, ayrıca gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesi için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.