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Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine yönelik eğitim programını hayata geçiriyor. Katılımcılar, yasal ve etik sorumluluklarını öğreniyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:43
Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı Başlıyor

Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerinin pazarlama iletişimi kuralları ve içerik üretim süreçlerindeki hukuki ile etik sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı. Bu kapsamda, Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı; Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu ile işbirliği içerisinde oluşturuldu.

Toplantı ve Katılımcılar

Programın tanıtımı amacıyla, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Sektörel-3 Denetim Daire Başkanı Ahmet Gezgin, Reklam Özdenetim Platformu Başkanı Ahmet Pura ve reklam sektörü temsilcileri katıldı.

Eğitim Programının Amaçları

Avni Dilber, toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal medya etkileyicilerinin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, eğitim programının bu kişilerin faaliyetlerini yasal ve etik çerçevede yürütmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. "Dijital dünyanın büyüyen etkisi ile sosyal medya, büyük bir sorumluluk getiriyor. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kritik bir önem taşıyor," dedi.

Dijital Dünyada Sorumluluk

Ahmet Gezgin de, sosyal medya içerik üreticilerinin ticaret ve pazarlamadaki rollerine vurgu yaparak bu eğitim programının yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturulması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyor.

Katılım Belgesi ve Eğitim İçeriği

İlk aşamada 300 binden fazla takipçisi bulunan etkileyicilerin katılabileceği eğitim programında, katılımcılar tüketici hakları, vergi mevzuatı ve reklam etik kurallarını öğrenecekler. Eğitimlerin ilki 25 Kasım'da başlayacak ve yıl boyunca iki ayda bir tekrarlanacak. Eğitim tamamlandığında katılımcılar katılım belgesi alacak ve isimleri resmi web sitesinde yayınlanarak markaların gözünde farklı bir konuma gelecekler.

Daha fazla bilgi ve kayıt için www.rok.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal medya etkileyicilerinin pazarlama iletişimi kuralları ile içerik üretim süreçlerindeki...

Sosyal medya etkileyicilerinin pazarlama iletişimi kuralları ile içerik üretim süreçlerindeki hukuki ve etik sorumluluklar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen ve takipçi sayılarıyla etkileme güçleri yüksek sosyal medya kullanıcılarına yönelik düzenlenen eğitimin duyurusu amacıyla toplantı düzenlendi.

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Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı Başlıyor

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