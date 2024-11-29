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SPK Başkanı Gönül: Aralık'ta Yeni Halka Arzlar Bekleniyor

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Aralık ayında yeni halka arzlar beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:38
SPK Başkanı Gönül: Aralık'ta Yeni Halka Arzlar Bekleniyor

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den Önemli Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, aralık ayında yeni halka arz işlemlerinin gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Gönül, halka arz sayısına dair kesin bir bilgi vermenin doğru olmadığını vurguladı.

Halka Arz ve Sektör Görüşmeleri

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gönül, açık pozisyon satış yasağının kaldırılması üzerine yaptığı açıklamalarda, "Çalışmalarımız devam ediyor. Yıl başından önce bunu belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Görüşmeler ve Endeks Çalışmaları

Gönül, "Bütün sektörle görüşüyoruz. Sektörün fikrini almadan bu konuda bir adım atmak yanlış olur" diyerek, sektörle sağlanan iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, endeksle ilgili çalışmalara yönelik sektördeki paydaşlarla açık görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

2025 Halka Arz Talepleri

2025 yılı için halka arz taleplerinin yüksek olduğunu belirten Gönül, "Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Katılım Endeksinin Değerlendirilmesi

Katılım endeksindeki büyük hava yolu şirketlerinin durumuyla ilgili olarak, Gönül, bu konunun Borsa'nın kendi çalışması olduğunu belirtti. Borsa'nın standartlarına göre değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Portföy Yönetimi Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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