SPK, Dof Robotik'in 45 TL'den Halka Arzını Onayladı

SPK, Dof Robotik'in 45 lira halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu 45 lira fiyat üzerinden onayladı. Kurulun kararları, piyasa aktörleri ve yatırımcılar için önemli düzenleme ve izinleri beraberinde getiriyor.

Onaylanan sermaye artırımları

SPK, birkaç şirketin sermaye artırımı taleplerini de kabul etti. Bunlar arasında MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 413 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artışı, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 852 milyon 512 bin 779 liralık bedelsiz sermaye artışı ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli sermaye artırımı yer aldı.

Borçlanma aracı ihracı için verilen izinler

Kurul, çeşitli kuruluşların borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi. İzin verilen başvurular arasında Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ için 1 milyar lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ için 500 milyon lira, Atılım Faktoring AŞ için 366 milyon lira, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ için 3 milyar lira, Ulusal Faktoring AŞ için 1 milyar 220 milyon lira, QNB Finansal Kiralama AŞ için 6 milyar 500 milyon lira ve Gelecek Varlık Yönetimi AŞ için 10 milyar liralık başvurular bulunuyor.

Kira sertifikası ve VDMK onayları

Kurul ayrıca kira sertifikası ve VDMK ihracı taleplerini de onayladı. Bu kapsamda ZKB Varlık Kiralama AŞ için 1 milyar lira, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ için 4 milyar lira ve Nurol Varlık Kiralama AŞ için 1 milyar lira tutarında başvurular kabul edildi.

Yeni faaliyet izinleri ve yetkilendirmeler

SPK, yeni kuruluş ve faaliyet izinlerini de değerlendirdi. Kurul, 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli Alt Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verdi. Ayrıca MT Portföy Yönetimi AŞ'nin MT Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna onay verildi.

Eliptik Portföy Yönetimi AŞ'ye portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verildi; şirket ünvanı BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirildi ve işletme adı olarak BtcTurk Portföy ifadesinin kullanılmasına izin verildi. Ayrıca Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınması talebi olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve erişim engellemeleri

Kurul, varant piyasalarına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve anılan piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olarak 4 gerçek kişiye toplam 9 milyon 725 bin 189 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

SPK'nın bu kararları, sermaye piyasalarında şeffaflık, yatırımcı koruması ve piyasa düzeninin güçlendirilmesi yönündeki adımlarını yansıtırken; yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından takip edilmesi gereken yeni izin ve yaptırım başlıklarını ortaya koyuyor.