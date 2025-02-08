SPK ve Yargıda Birlik Derneği'nden Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, dünyada bir ilk olarak 0-6 yaş ve 'erken öğrenme' dönemine yönelik bir Finansal Okuryazarlık Projesi hayata geçirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. SPK ile Yargıda Birlik Derneği arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik bir işbirliği protokolü imza töreni, Kurulun yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformu'nun etkinliği ile birlikte, 7'den 77'ye tüm vatandaşların finansal eğitim almasına olanak sağlamak üzere birçok kuruluşla işbirliği protokolleri imzaladıklarını ifade etti. Özellikle yargı camiasına yönelik işbirliğiyle farkındalık alanını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gönül, yaptığı açıklamada, “Birçok kurum ve kuruluşla protokol imzalamak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Platformda yer alan eğitim videoları sayesinde katılımcılar, kişisel bütçe hazırlamaktan finansal planlama yapmaya kadar birçok yetkinlik kazanacak” dedi. Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirilen protokol sonrasında eğitim videolarının 5 milyondan fazla izlendiğine dikkat çekti.

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ise, bu protokolle yargı mensupları ve adalet çalışanlarına yönelik finansal farkındalık toplantıları düzenleneceğini belirtti. Kırmaz, eğitici programlar ve finansal okuryazarlık seminerleri ile finansal ürünlerin optimal kullanımı sağlanacağını vurguladı.

Proje kapsamında, platformda yer alan 6 farklı kategoride toplam 55 eğitim videosu izleyen katılımcılara sertifika verileceği belirtildi. Törenin ardından Gönül ve Kırmaz, işbirliği protokolünü imzaladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Yargıda Birlik Derneği arasındaki finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza töreni, Kurulun yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sağ 2) ve Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz (sağda) da katıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Yargıda Birlik Derneği arasındaki finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza töreni, Kurulun yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sağ 2) ve Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz (sağda) da katıldı.