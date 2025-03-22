Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi: 12.387,83 Lira

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 12.387,83 lira olarak belirlendi, işlem hacmi ise 33 milyon 406 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:51
Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi: 12.387,83 Lira

Spot Doğal Gaz Piyasasında Önemli Gelişmeler

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.387,83 lira olarak açıklandı. Bu fiyat, enerji sektöründeki dalgalanmalara ışık tutuyor.

İşlem Hacmi Artışı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, dün işlem hacmi 33 milyon 406 bin 701 lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir gün önceki 21 milyon 884 bin 937 liraya göre önemli bir artış gösteriyor.

Ticaret Miktarı ve Dengeleme Gazı Fiyatları

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 2 milyon 705 bin metreküp olarak belirlenirken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.007,22 lira, satış fiyatı ise 11.768,44 lira olarak belirlendi.

Türkiye’nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye, dün toplam 254 milyon 112 bin 545 metreküp doğal gaz girişi sağlarken, piyasalara arz edilen toplam gaz miktarı 254 milyon 729 bin 445 metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, ülkenin enerji arz güvenliğini artırmada önemli bir rol oynuyor.

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