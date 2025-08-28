DOLAR
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 535 lira

Spot piyasada 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 535 lira; işlem hacmi 3 milyon 937 bin 360 lira, Türkiye'ye giriş 138 milyon 638 bin 432 m³.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:40
EPİAŞ verileriyle piyasa görünümü

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp için referans fiyat 14 bin 535 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 937 bin 360 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 493 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 535 lira, gaz ticaret miktarı da 272 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 261 lira 75 kuruş, satış fiyatı 13 bin 808 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 638 bin 432 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 754 bin 448 metreküp olarak kayıtlara geçti.

