Spot elektrik fiyatları açıklandı: En yüksek 3 bin 380 lira 10 kuruş

EPİAŞ verileriyle piyasa görünümü

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %13,9 azalarak 1 milyar 477 milyon 996 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyatı, en yüksek saat 19.00'da 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük ise saat 12.00'de 251 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 322 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 320 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün kayıtlara geçen fiyatlar ise bir megavatsaat için en yüksek 3 bin 400 lira ve en düşük 748 lira olarak bildirildi.

Veriler, piyasadaki saatlik dalgalanma ve işlem hacmindeki düşüşe işaret ediyor; detaylar Enerji Piyasaları İşletme AŞ kaynaklı olarak paylaşıldı.