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Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 3 bin lira ile 2 bin 127 lira arasında belirlendi. Günlük işlem hacmi ise 1,6 milyar lirayı aştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:53
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin 127 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,9 artarak 1 milyar 637 milyon 261 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde en yüksek 3 bin lira, en düşük saat 03.00’te ise 2 bin 127 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 685 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 708 lira 33 kuruş oldu.

Bugün için spot piyasada da bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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