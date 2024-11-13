Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin 127 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,9 artarak 1 milyar 637 milyon 261 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde en yüksek 3 bin lira, en düşük saat 03.00’te ise 2 bin 127 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 685 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 708 lira 33 kuruş oldu.

Bugün için spot piyasada da bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.