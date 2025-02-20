Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13 Bin Lira

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, günlük işlem hacmi 4 milyon 95 bin lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 33 bin 28 lira seviyesindeydi.

Piyasa Durumu

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin lira, günlük gaz ticaret miktarı ise 315 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 650 lira, satış fiyatı ise 12 bin 350 lira olarak açıklandı.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 302 milyon 196 bin 725 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 302 milyon 412 bin 169 metreküp olarak kaydedildi.