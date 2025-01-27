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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: 12.396,42 TL

Spot doğalgaz fiyatları 12.396,42 TL olarak belirlenirken, işlem hacmi de önceki günden düşüş gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:25
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: 12.396,42 TL

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 396 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bu rakam, piyasalardaki dalgalanmayı gösteriyor.

İşlem Hacminde Düşüş

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 470 bin 794 lira olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki günün 14 milyon 554 bin 256 lira olan işlem hacminden belirgin bir düşüşü temsil ediyor.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot doğal gazda, dün gaz ticaret miktarı 1 milyon 6 bin metreküp olarak kaydedildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 16 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 776 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Arz ve Talep Durumu

Türkiye'ye dün 233 milyon 396 bin 386 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 447 bin 190 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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