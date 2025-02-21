Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2.950 Lira, En Düşük 1.275 Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları, en yüksek 2.950 lira, en düşük 1.275 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:42
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2.950 Lira, En Düşük 1.275 Lira

Spot piyasa verileri doğrultusunda, bir megavatsaat elektrik fiyatı yarın için en yüksek 2.950 lira, en düşük 1.275 lira olarak belirlenmiştir.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından sağlanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,4 azalarak 1 milyar 515 milyon 52 bin 801 lira olmuştur.

Gün öncesi piyasalarda, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 19.00'da 2.950 lira, en düşük ise 12.00'de 1.275 lira olarak tespit edilmiştir.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.245 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.256 lira 88 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Ayrıca, spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.980 lira, en düşük 1.425 lira seviyesinde işlem görmüştür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Yön Veriyor
2
AB, Deniz Altı Kablolarının Güvenliği için Tamir Filosunu Kuruyor
3
Bakan Yardımcısı İnan Mersin'de Sanayi ve Eğitim Alanlarını Ziyaret Etti
4
AB, Belçika'nın Nükleer Reaktörlerinin Faaliyet Süresini Uzatmayı Onayladı
5
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A ile Uydu Gücümüzü Pekiştiriyoruz
6
İTO 'Gıdada İsrafa Dur De' Kampanyası Başlattı
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2.950 Lira, En Düşük 1.275 Lira

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!