Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2.950 Lira, En Düşük 1.275 Lira

Spot piyasa verileri doğrultusunda, bir megavatsaat elektrik fiyatı yarın için en yüksek 2.950 lira, en düşük 1.275 lira olarak belirlenmiştir.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından sağlanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,4 azalarak 1 milyar 515 milyon 52 bin 801 lira olmuştur.

Gün öncesi piyasalarda, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 19.00'da 2.950 lira, en düşük ise 12.00'de 1.275 lira olarak tespit edilmiştir.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.245 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.256 lira 88 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Ayrıca, spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.980 lira, en düşük 1.425 lira seviyesinde işlem görmüştür.