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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1499 lira 98 kuruş arasında değişiklik gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:40
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacmi Artış Göstermekte

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %2,1 artış göstererek 1 milyar 825 milyon 12 bin 945 lira seviyesine ulaştı.

Fiyatların Saat Bazında Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 00.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira olarak belirlenirken, 12.00'de ise 1499 lira 98 kuruş seviyesinde tespit edildi.

Fiyat Ortalamaları

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 577 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 584 lira 86 kuruş olarak hesaplandı.

Ayrıca, spot piyasada bu gün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1750 lira olarak belirlenmiştir.

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