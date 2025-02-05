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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için 2.950 lira ile 1.874,99 lira arasında değişecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:54
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Gündeme Geldi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı, en yüksek 2 bin 950 lira ve en düşük 1.874 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün dünkü seviyelere göre %1,9 artış göstererek 1 milyar 809 milyon 166 bin 470 lira oldu.

Fiyat Dalgalanmaları ve Aritmetik Ortalamalar

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 09.00 ve 17.00 saatlerinde 2 bin 950 lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 03.00 ve 04.00 saatlerinde 1.874 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 495 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 525 lira 58 kuruş olarak gerçekleşti.

Öte yandan, bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş ve en düşük 1.999 lira 98 kuruş üzerinden işlem gördü.

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