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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! İkramiye ödeme tarihleri açıklandı

Emeklilere güzel haber! Bu tarihte ödemeler yatacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 19:45
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! İkramiye ödeme tarihleri açıklandı

Emeklilerin ikramiye tarihleri açıklandı! 3 bin TL ödemeler yatıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan son açıklamalara göre 16 milyon emekli 3 bin TL ikramiye ödemesi kapsamında toplam 42 milyar TL ödeme alacak. Takvime göre Emekli Sandığı emeklileri 10 Haziran, Bağ Kur emeklileri 11 Haziran, SSK emeklileri 12-13-14 Haziran tarihlerinde ikramiye ödemelerini alacaklar. Emekli vatandaşların maaş ödemeleri ise şu tarihlerde yapılacak;

emekli ödeme takvimi

Emekli Sandığı emeklileri 1-5 Haziran

SSK emeklileri tahsis numarası sonuna göre 17-26 Haziran

-Bağ Kur emeklileri 25-28 Haziran 

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